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Проект «Avant-Garde Jazz Lab»
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Проект «Avant-Garde Jazz Lab» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Проект «Avant-Garde Jazz Lab»-это «понедельничные» выступления классиков отечественного джаза в клубе Алексея Козлова. Очередной вечер открылся поэтом и художником Августой Васильевной Оранской. Конечно же, слушатели с нетерпением ждали выступления Корифея российского джаза Германа Лукьянова и джазового ансамбля «Каданс» (аббревиатура слов «Камерный джаз-ансамбль»), созданного в 70-ые. Герман Лукьянов стоял у истоков советского джаза в начале 60-ых годов, участвуя в 1-ом джазовом фестивале в знаменитом кафе «Молодежное». Флюгельгорн, фортепиано, цугфлейта, альтгорн, тенор-горн, флюгобон (гибрид тромбона и флюгельгорна) — это не все инструменты, которыми владеет мультиинструменталист, банд-лидер и композитор Лукьянов. Уникальный состав джазового ансамбля «Каданс»: Сергей Головня, Алексей Беккер, Владимир Нестеренко, Роман Соколов, Виталий Соломонов. Продолжение следует.
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