Звезда «Хора» (Glee) Кевин МакХейл совершил каминг-аут

Из новостей, которые интересны, наверное, только хардкорным фанатам сериала «Хор» (Glee): Кевин МакХейл , знакомый зрителям по роли Арти Абрамса, публично подтвердил свою нетрадиционную ориентацию, попутно отметив, что это «мало для кого станет сюрпризом».

МакХейл подчеркнул, что свои предпочтения никогда не скрывал — просто не считал нужным постоянно говорить о своей ориентации в интервью и «кричать на всех углах», а вот те, кто следит за его жизнью в социальных сетях, давным-давно знают, что актер уже полтора с лишним года встречается с бойфрендом Остином МакКензи (и постит совместные фото, ничуть не скрываясь).

#mycoachella

Публикация от Kevin McHale (@kevinmchale)

13 Апр 2018 в 10:09 PDT попкорнnews