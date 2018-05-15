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Звезда «Хора» (Glee) Кевин МакХейл совершил каминг-аут
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Звезда «Хора» (Glee) Кевин МакХейл совершил каминг-аут 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Из новостей, которые интересны, наверное, только хардкорным фанатам сериала «Хор» (Glee): Кевин МакХейл, знакомый зрителям по роли Арти Абрамса, публично подтвердил свою нетрадиционную ориентацию, попутно отметив, что это «мало для кого станет сюрпризом».
МакХейл подчеркнул, что свои предпочтения никогда не скрывал — просто не считал нужным постоянно говорить о своей ориентации в интервью и «кричать на всех углах», а вот те, кто следит за его жизнью в социальных сетях, давным-давно знают, что актер уже полтора с лишним года встречается с бойфрендом Остином МакКензи (и постит совместные фото, ничуть не скрываясь).
#mycoachella
Публикация от Kevin McHale (@kevinmchale)
13 Апр 2018 в 10:09 PDT  попкорнnews
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