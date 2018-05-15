CW отказался от спин-оффа «Сверхъестественного», но заказал спин-офф «Древних» 

Поклонники «Сверхъестественного» так и не увидят спин-офф, анонс которого состоялся еще год назад — хотя премьера пилотного эпизода «Сестер Уэйуорд» (Wayward Sisters), состоявшаяся в январе 2018, понравилась и зрителям, и критикам, канал CW почему-то решил не заказывать полный сезон.
Печальными новостями в своем Twitter поделился шоураннер спин-оффа, Эндрю Дабб:
«Мне очень больно это говорить, но CW принял решение отказаться от «Сестер Уэйуорд». Мы любим этих персонажей и провели почти два года, стараясь, чтобы сериал наконец-то стал реальностью… Но некоторые сражения выиграть невозможно».
В отличие от «Сверхъестественного», еще один популярный «бренд» CW получит спин-офф — канал заказал полноценный сезон «Наследий» (Legacies), спин-оффа «Древних» и, частично, «Дневников вампира». «Наследия» — это история следующего поколения обладателей сверхъестественных способностей в Школе Сальваторе для юных и одаренных. В центре сюжета окажутся дочь Клауса, 17-летняя Хоуп, дети Аларика, Лиззи и Джози, и другие молодые герои. Производством снова займется Джули Плек. попкорнnews