CW отказался от спин-оффа «Сверхъестественного», но заказал спин-офф «Древних»

Поклонники «Сверхъестественного» так и не увидят спин-офф, анонс которого состоялся еще год назад — хотя премьера пилотного эпизода «Сестер Уэйуорд» (Wayward Sisters), состоявшаяся в январе 2018, понравилась и зрителям, и критикам, канал CW почему-то решил не заказывать полный сезон.

Печальными новостями в своем Twitter поделился шоураннер спин-оффа, Эндрю Дабб:

«Мне очень больно это говорить, но CW принял решение отказаться от «Сестер Уэйуорд». Мы любим этих персонажей и провели почти два года, стараясь, чтобы сериал наконец-то стал реальностью… Но некоторые сражения выиграть невозможно».