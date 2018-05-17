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Библиотека № 171 подготовила праздник «Формула семьи»
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Библиотека № 171 подготовила праздник «Формула семьи» 

Ясенево 17 мая 2018
Фото: Ясенево
15 мая в России отмечали Международный день семьи. К этому дню в библиотеке была проведена тематическая развлекательная программа «Формула семьи».
Гостями импровизированной «Уют-компании» стали ребята 6 класса школы № 1212. Сначала они познакомились с книжно-иллюстрированной выставкой «Виват, семья!», где была представлена литература о семейном воспитании, увлечениях, проведении досуга, художественная литература.
Из рассказа ведущей гости узнали об истории праздника, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций. Дети вспоминали народные пословицы и поговорки, разгадывали загадки, участвовали в викторинах и конкурсах: «Улыбка», «Дом твоей мечты» и других. Особо хочется отметить, что в этот день каждый ученик рассказал о своей семье и семейных традициях.
Мероприятие закончилось общим исполнением песни «Солнечный круг».
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