День семьи: история праздника и традиции

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семей. Этому празднику меньше пятнадцати лет, однако он набирает популярность во всем мире. В отличие от более известного в нашей стране Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля, Международный день семей празднуется большем количестве государств, и его можно назвать более «светским».

Международный день семей был провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году, а впервые отмечался 15 мая 1994 года. При этом идея праздника впервые была озвучена ещё в 1989 году, однако привлекла к себе достаточно внимания лишь пять лет спустя.

Как отмечается на сайте Организации объединенных наций, сегодняшний праздник призван «повысить осведомленность о роли семьи в содействии развития образования на ранней стадии и воспитаннии в детях и молодёжи любви к учебе. Помимо этого, авторы пресс-релиза призывают „помнить о важной роли всех участников воспитательного процесса: родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр“.

Как и для многих других праздников, учреждённых ООН, для Международного дня семей каждый год выбирается новый „девиз“, или тема, позволяющая обратить внимание не только на значимость семьи в целом, но и на тот или иной конкретный аспект. В разные годы в центре внимания оказывались такие вопросы, как благосостояние семей, специфика роли отца и матери, необходимость баланса между трудовой деятельностью и семейными обязанностями, а также многое другое. В 2018 году был выбран девиз „Семья и инклюзивное общество“, подразумевающий, что каждый ребенок имеет право на полноценное образование и жизнь вне зависимости от того, является ли он человеком с ограниченными возможностями. Это отчасти пересекается с темой, выбранной в 2007 году, „Семьи и инвалиды“.

Девиз года определяет, в том числе, тему, которой посвящается приуроченное к празднику послание Генерального секретаря ООН.

13 мая 2008 года в России в преддверии Международного дня семей был учреждён орден „Родительская слава“, который вручается за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Источник