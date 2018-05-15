Ещё
День семьи: история праздника и традиции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

День семьи: история праздника и традиции 

Карельские вести 15 мая 2018
Фото: Карельские вести
Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семей. Этому празднику меньше пятнадцати лет, однако он набирает популярность во всем мире. В отличие от более известного в нашей стране Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля, Международный день семей празднуется большем количестве государств, и его можно назвать более «светским».
Международный день семей был провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году, а впервые отмечался 15 мая 1994 года. При этом идея праздника впервые была озвучена ещё в 1989 году, однако привлекла к себе достаточно внимания лишь пять лет спустя.
Как отмечается на сайте Организации объединенных наций, сегодняшний праздник призван «повысить осведомленность о роли семьи в содействии развития образования на ранней стадии и воспитаннии в детях и молодёжи любви к учебе. Помимо этого, авторы пресс-релиза призывают „помнить о важной роли всех участников воспитательного процесса: родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр“.
Как и для многих других праздников, учреждённых ООН, для Международного дня семей каждый год выбирается новый „девиз“, или тема, позволяющая обратить внимание не только на значимость семьи в целом, но и на тот или иной конкретный аспект. В разные годы в центре внимания оказывались такие вопросы, как благосостояние семей, специфика роли отца и матери, необходимость баланса между трудовой деятельностью и семейными обязанностями, а также многое другое. В 2018 году был выбран девиз „Семья и инклюзивное общество“, подразумевающий, что каждый ребенок имеет право на полноценное образование и жизнь вне зависимости от того, является ли он человеком с ограниченными возможностями. Это отчасти пересекается с темой, выбранной в 2007 году, „Семьи и инвалиды“.
Девиз года определяет, в том числе, тему, которой посвящается приуроченное к празднику послание Генерального секретаря ООН.
13 мая 2008 года в России в преддверии Международного дня семей был учреждён орден „Родительская слава“, который вручается за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Источник
Карельские вести: последние новости
Сельскохозяйственная ярмарка откроется в Петрозаводске 17 мая Серебренникова отпустили из-под ареста к отцу Сергей Грызунов презентовал свою книгу, основанную на реальных событиях в бывшей Югославии
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»4
Как живут актёры с дефектами внешности3
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение