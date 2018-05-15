Красная волна: не публиковавшиеся ранее фотографии звезд советского рока в молодости 

Всегда любопытно взглянуть на кумиров своей юности — как же все-таки быстро летит время! Американская певица, актриса и музыкальный продюсер Джоанна Стингрей предоставила нам эту возможность, опубликовав на своем сайте архивные снимки с легендами русского рока в молодости. Когда-то в 1984 году она познакомилась с музыкантами советского рок-андеграунда, а затем много лет посвятила популяризации советской рок-культуры на Западе.
Юрий Каспарян, Джоанна Стингрей, музыкальный критик Александр Кан и Виктор Цой на крыше дома Бориса Гребенщикова.
Музыканты групп «Кино», «Странные игры», «Алиса», «Аквариум», Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей.
Марианна, Виктор и Саша Цой.
Майк Науменко, группа «Зоопарк».
Борис Гребенщиков и Джоанна Стингрей.
Группа «Алиса»: басист Петр Самойлов и Константин Кинчев.
Вячеслав Бутусов и Джоанна Стингрей.
Виктор Сологуб («Странные игры»), Борис Гребенщиков, Виктор Цой и Константин Кинчев.
Борис Гребенщиков и Джоанна Стингрей.
Бит-квартет «Секрет»: Алексей Мурашов, Николай Фоменко, Максим Леонидов и Андрей Заблудовский.
Бас-гитарист «Алисы», Константин Кинчев, Джоанна Стингрей, Новиков, Цой, БГ и другие.
Барабанщик «Кино» Георгий Гурьянов (Густав), Стингрей и Сергей Бугаев (Африка).
Американский художник Энди Уорхол с пластинкой Сергея Курёхина.
Джоанна Стингрей и Цой, на заднем фоне Константин Кинчев.
Борис Гребенщиков и Джоанна Стингрей.
Основатель «Алисы» Святослав Задерий и Константин Кинчев.