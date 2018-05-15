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Инфотейнмент: Интерактивное шоу «Детектив с бокалом»
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Инфотейнмент: Интерактивное шоу «Детектив с бокалом» 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
В московской кулинарной студии CULINARYON стартует уникальное интерактивное шоу «Детектив с бокалом». Первый мастер-класс необычного формата пройдет в студии на Римской уже 18 мая. Инфотейнмент: Интерактивное шоу «Детектив с бокалом»Новый
формат интерактивного шоу был разработан
специально для крупнейшей
кулинарной студии Европы и Юго-Восточной Азии с учетом особенностей ее  аудитории — активных и любознательных людей, которым будет интересно узнать
что-то новое о вине в актуальном сейчас формате инфотейнмент.
«Совершено
преступление мирового масштаба. Были похищены фруктовые ароматы вин. И сегодня мы  собрались здесь, чтобы провести следственный эксперимент и установить, виновны
ли подозреваемые», — этими словами начинается шоу «Детектив с бокалом».
В роли детектива Натали
«
Холмс
»
выступает бренд-амбассадор компании
EUROWINE
Наталья Шабашова. Вместе с  участниками шоу, которые на это время становятся экспертами, Натали дегустирует
вина, и все вместе они пытаются найти похищенные фруктовые ароматы.
За  время, проведенное в компании с «детективом», гости CULINARYON узнают классификацию ароматов,
познакомятся с самыми типичными из них. На помощь им приходят сами фрукты —
свежие, вяленые, засахаренные, в виде джемов. Сравнивая ароматы фруктов и  ароматику вин, участники шоу научатся узнавать и различать их, приобретут навыки
правильной дегустации, а главное — получат ответы на любые вопросы о вине. Еще  одним приятным сюрпризом для гостей студии станет кулинарный мастер-класс от  шеф-повара студии в  формате chef table.
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