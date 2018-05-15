Инфотейнмент: Интерактивное шоу «Детектив с бокалом»

В московской кулинарной студии CULINARYON стартует уникальное интерактивное шоу «Детектив с бокалом». Первый мастер-класс необычного формата пройдет в студии на Римской уже 18 мая. Инфотейнмент: Интерактивное шоу «Детектив с бокалом»Новый

формат интерактивного шоу был разработан

специально для крупнейшей

кулинарной студии Европы и Юго-Восточной Азии с учетом особенностей ее аудитории — активных и любознательных людей, которым будет интересно узнать

что-то новое о вине в актуальном сейчас формате инфотейнмент.

«Совершено

преступление мирового масштаба. Были похищены фруктовые ароматы вин. И сегодня мы собрались здесь, чтобы провести следственный эксперимент и установить, виновны

ли подозреваемые», — этими словами начинается шоу «Детектив с бокалом».

В роли детектива Натали

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Холмс

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выступает бренд-амбассадор компании

EUROWINE

Наталья Шабашова. Вместе с участниками шоу, которые на это время становятся экспертами, Натали дегустирует

вина, и все вместе они пытаются найти похищенные фруктовые ароматы.

За время, проведенное в компании с «детективом», гости CULINARYON узнают классификацию ароматов,

познакомятся с самыми типичными из них. На помощь им приходят сами фрукты —

свежие, вяленые, засахаренные, в виде джемов. Сравнивая ароматы фруктов и ароматику вин, участники шоу научатся узнавать и различать их, приобретут навыки

правильной дегустации, а главное — получат ответы на любые вопросы о вине. Еще одним приятным сюрпризом для гостей студии станет кулинарный мастер-класс от шеф-повара студии в формате chef table.