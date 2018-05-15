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Собакам из подмосковных приютов найдут новых хозяев
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Собакам из подмосковных приютов найдут новых хозяев 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фонд «Подарок судьбы», который ставит своей целью привить людям гуманное и ответственное отношение к животным, проведет в воскресенье, 20 мая, выставку собак из приютов Московской области и Москвы, чтобы найти четвероногим друзьям человека хозяев. Об этом сообщается в официальной группе организации в социальной сети «Вконтакте».
Животные, которые предстанут перед гостями, были привиты и выкупаны. Всего на выставке примут участие 80 собак. Любой желающий сможет забрать понравившегося питомца домой. Для этого нужно будет пройти беседу с зоопсихологом, а затем заключить договор, для чего потребуется наличие паспорта. В данный момент со списком участвующих в акции собак можно ознакомиться на специальном сайте.
Спонсоры мероприятия подарят новым владельцам собак корм для животных, а также предоставят им скидки на услуги ветеринаров и необходимые для содержания собак товары.
Выставка откроется в 12:00 на территории парка «Новодевичьи пруды», который расположен на станции метро «Спортивная». Закрытие ежегодного мероприятия, которое проводится с 2012 года, произойдет в 18:00.
О другой истории, которая касается собак, сообщалось вчера. На Украине намерены отправить 200 щенков из Чернобыля в приют на территории США. Перед отправкой в Америку собаки пройдут дозиметрический контроль.
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