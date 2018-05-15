Конкурс для юных хабаровских фотографов завершится большой фотовыставкой

МТС , один из ведущих телекоммуникационных операторов в России, совместно с культурным проектом «Русс Пресс Фото» запустили специальный фотоконкурс «Ценные кадры» для детей и подростков Хабаровского края в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Сбор работ продлится до 25 мая, а 70 лучших работ, отобранных именитыми мастерами проекта, войдут в экспозицию выставки, которая откроется в Хабаровске в начале лета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». А тройка победителей получит специальные призы от МТС. Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого им необходимо загрузить свои лучшие снимки на сайт проекта «Поколение М» на страницу конкурса «Ценные кадры». Количество работ не ограничено, тема — репортажные снимки твоего города. Снимок можно кадрировать корректировать цвет и контрастность, а вот фотомонтаж и ретушь использовать не следует. Углубить свои знания в области фотографии и стать учениками опытных фотографов, ребята могут с помощью бесплатных виртуальных мастер-классов, которые выложены на сайте «Поколения М». На них именитые мастера проекта расскажут, как о технических средствах фотографии, так и о художественных приемах: игре контрастов и света, секретах передачи эмоций на репортажных снимках, «игре» с фокусом для передачи настроения. Поделятся советами, где черпать знания, как построить практику обучения азам фотографии, как отличить шедевр от «фотки» и какую аппаратуру нужно иметь начинающему фотографу. Оценивать конкурсные работы и выбирать лучшие будут мастера «Поколения М» — известный российский фотограф, руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников, а также знаменитый фотожурналист Владимир Вяткин и профессиональный фоторепортер Сергей Шахиджанян.

«Дети из Хабаровского края все чаще принимают участие в наших конкурсах и второй год подряд их работы занимают призовые места, что для нас безусловно приятно. Помимо этого, они получают уникальные возможности через интернет получать новые знания от признанных мэтров искусства по различным направлениям и развивать свои творческие способности. Мы надеемся, что и в этом сезоне наши земляки смогут поразить мэтров проекта «Поколения М». Желаю всем участникам успеха, а всех жителей края ждем на выставке лучших работ наших ребят!», — поделился директор филиала МТС в Хабаровском крае Андрей Перагов.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.