Как превратить рабочую окраину в уральский вудсток. Рецепт Веры Белоус

За три года фестиваль The Beatles Fest с минимальным бюджетом стал узнаваемым музыкальным марафоном, в котором принимают участие известные российские группы и даже коллективы из-за рубежа.

Аудитории DK.RU Вера Белоус знакома прежде всего как исполнительный директор Ассоциации строителей Урала и организатор самых значимых отраслевых мероприятий в Екатеринбурге — Дня строителя в ЦПКиО и международного 100+ Forum Russia. Но помимо них она уже третий год проводит музыкальный фестиваль The Beatles Fest на Уралмаше — без опыта подготовки музыкальных мероприятий и почти без бюджета.

Всегда говори «да»

«Когда Вячеслав Трапезников (глава Орджоникидзевского района — ред.) предложил мне возглавить рабочую группу, до фестиваля оставался месяц, времени на анализ просто не было. Наверное, если бы у меня была возможность подумать — отказалась бы. Тем не менее, за месяц мы «на коленке» сделали наш The Beatles Fest», — рассказывает Вера Белоус.

Получился фестиваль-оксюморон: посвященный творчеству ливерпульской четверки, он проводится в день Орджоникидзевского района на Уралмаше. Более странное сочетание сходу придумать сложно. При этом внезапно он стал востребованным: в позапрошлом году собрал 5 тыс. зрителей, а в прошлом — уже 20.

В этом году на бульваре Культуры с трудом уместят все площадки участников фестиваля — маркет, развлечения, фудкорт, сцена, а музыкальный марафон будет длиться не несколько часов, как в 2016-м, а почти целый день. От популярности фестиваль не спасла ни районная «прописка», ни жесткая конкуренция: в конце мая за внимание горожан с любым городским праздником спорят сады и огороды, школьные выпускные, открытие купального сезона. Объяснить успех фестиваля организаторы не могут до сих пор, но очень надеются, что он и дальше будет востребованным, со временем превратится в уральский Вудсток и будет длиться хотя бы пару дней.

Почему именно «Битлз-фестиваль»? Кажется, найти что-то более несовместимое, чем Уралмаш и ливерпульская четверка, довольно сложно.

— С одной стороны — да, Уралмаш и Битлз максимально далеки друг от друга, а с другой — почему нет? Сейчас в центре внимания городских властей — развитие городских территорий, районов. И через такую метафору очень наглядно можно показать, что у любой территории есть новые и интересные пути развития. Музыка Битлов как раз оказалась хорошей основой для нашего праздника — сложно найти человека, который ни разу в жизни не слышал песен этой группы, они подходят для самой массовой аудитории. Поэтому когда в администрации Орджоникидзевского района решили организовать фестиваль, выбор пал именно на них, и день района — мероприятие иногда довольно формальное — превратился в праздник.

Поэтому фестиваль стал таким популярным? Два года — и уже десятки тысяч гостей.

— Действительно успешным фестиваль можно будет считать, когда он пройдет в десятый и в двадцатый раз, и приезжать на него будут люди со всей страны, а возможно, и со всего мира. Что нам пока действительно удалось — так это создать новую для города традицию проведения качественного музыкального фестиваля с развлекательной программой для всей семьи. Правда, предсказать, какой будет посещаемость даже в этом году — хотя до The Beatles Fest остались считаные дни — я не могу. С Днем строителя, который я буду проводить уже в пятый раз, в чем-то проще. Там есть своя устоявшаяся аудитория — 50 тыс. человек, это традиционный отраслевой праздник, и люди придут на него — хоть в снег, хоть в дождь. С The Beatles Fest такой уверенности нет, и вечный страх организатора — никто не придет! — конечно, не отпустит всю рабочую группу до вечера 26 мая.

Досье DK.RU Фестиваль The Beatles Fest

Родился в Екатеринбурге в 2016 г. по инициативе администрации Орджоникидзевского района и под чутким руководством главы администрации Вячеслава Трапезникова и исполнительного директора Ассоциации строителей Урала Веры Белоус.

В этом году фестиваль пройдет в стилистике хиппи. На нем впервые соберется аллея фудтраков, пройдет Flower bazar, а также выступления музыкальных групп. Хэдлайнер фестиваля — единственный в России официальный трибьют The Beatles — группа BeatLove.

Фестиваль пройдет 26 мая на бульваре Культуры (Уралмаш).

Как изменилась программа фестиваля и что ожидает участников и гостей The Beatles Fest в этом году?

— Начнем с того, что наш фестиваль сильно вырос. Если в первый год у нас было 5-7 партнеров и участников, то в этом их будет больше 30. На бульваре Культуры развернут фудкорт, будет зона развлечений, маркет, впервые в этом году мы проведем цветочный базар. В 2017-м мы начали в 2 часа дня, а закончили в 8 вечера, а сейчас выступления будут длиться с часу дня до 10 вечера. Откроют фестиваль самодеятельные коллективы — дети из музыкальных школ, люди из творческих кружков, например, у нас будут выступать представители Уральского турбинного завода. В прошлом году мы предоставляли площадки только коллективам из Орджоникидзевского района, но пришло такое количество заявок, что пришлось отказаться от территориального деления. Понятно, что в первую половину дня зрителей будет меньше — основная часть подтянется вечером, но, тем не менее, для самодеятельных коллективов очень важен такой опыт работы на городских мероприятиях, и мы рады, что можем им предоставить такую возможность. А после четырех будут выступать профессиональные исполнители.

Уместятся ли все площадки на небольшом бульваре Культуры?

— Впритык. Бульвар действительно небольшой, и пока непонятно, сможем ли мы избежать толпы. Видимо, в ближайшее время нам предстоит задуматься, что делать с площадкой. С одной стороны, на бульваре фестиваль «прописали» вполне осознанно, он в свое время был культурным центром Уралмаша, и теперь ему возвращают это звание. С другой — фестиваль можно адаптировать практически к любой территории, возможно, мы когда-нибудь переедем в другое место.

В этом году в The Beatles Fest примут участие не только местные группы, но и музыканты из других городов. Как вы отбирали участников?

— Два года мы приглашали коллективы сами, в этот раз впервые попробовали систему сбора заявок. В результате поступило больше 20 заявок от профессиональных групп со всей России и около 40 — от самодеятельных коллективов и исполнителей из Екатеринбурга. В финальный лайн-ап вошли не все. Мы сами пригласили хэдлайнера, несколько групп и симфонический оркестр Уральского союза композиторов для финальной песни. Особое внимание мы уделяли группам, которые являются признанными исполнителями «Битлз» не только в России, но и на официальных Битлз-фестивалях в Великобритании и во всем мире. В первую очередь это наши хэдлайнеры — BeatLove — единственный официальный трибьют ливерпульской четверки в России. Наша гордость — группа из Казахстана — The Fridays. Их в музыкальных кругах называют «битлороллинги» за то, что своей манерой исполнения напоминают британские банды 60-х годов. Именно эти музыканты стали моделями для первого памятника Битлз на территории СНГ. Одни из самых известных битломанов и трибьютов Битлз в России — группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону — в 2017 году они были единственными с юга России участниками официального фестиваля The Beatles в Ливерпуле. Также впервые примут участие в фестивале еще две замечательных иногородних группы — Solus Rex из Новосибирска и VИНИЛ из Сургута. Из местных групп мои личные фавориты — Blues Bastards с невероятно крутым голосом солиста, напоминающим Nickelback, The travelling orchestra (они участвовали в первом фестивале) и Diddley dogs.

Со сцены будут звучать только песни «Битлз»?

— Процентов на 70 программа будет состоять из песен ливерпульской четверки, но исполнители вполне могут спеть две-три авторские композиции. В этот раз мы более тщательно проработали музыкальную составляющую, чтобы не получилось как в прошлом году, когда Yellow submarine или Hey, Jude могли спеть восемь раз, а другие драйвовые вещи так и остались не озвученными.

«Это история не про бизнес»

На The Beatles Fest не продают билеты: вход на фестиваль свободный для всех желающих. Мало что можно заработать на участниках — некоторым наоборот приходится доплачивать. Спонсоры подключаются к участию в фестивале медленнее, чем музыкальные группы, дизайнеры и детские коллективы, и сейчас минимальный спонсорский пакет составляет всего 10 тыс. руб.

— Для Москвы, например, это покажется смешным. Я недавно проходила в столице курс по созданию городских мероприятий, и мы достаточно подробно разбирали примеры доходной и расходной части фестивалей. В Москве совершенно другие масштабы! Например, у нас аренда деревянного домика и его оформление обойдутся примерно в 12 тыс. руб. Я понимаю, что у дизайнера, который будет продавать в нем свой товар, нет таких денег, и 70% от этой суммы ложится на плечи организаторов — дизайнер заплатит за участие от 3 до 5 тыс. руб. На московских маркетах с него взяли бы 20 тысяч, правда, и заработал бы он в разы больше. С продавцов цветов — в этом году на фестивале будет цветочный базар — мы вообще не берем взнос, потому что не знаем, смогут ли они его окупить. Кроме того, на третьем фестивале у нас будут благотворительные проекты: мы делаем площадку фонду «Творим добро», где будут продаваться поделки деток из детских домов Екатеринбурга. Это очень важно, и это тоже история не про бизнес.

Фестиваль проводится на спонсорские деньги?

— Да, и это больная тема для нас, потому что сейчас непростая экономическая ситуация, и собрать деньги невероятно тяжело. Очень надеемся, что с годами станет легче. Бюджет первого фестиваля составлял всего 700 тыс. руб., в этом — уже 2,5 млн Большая часть средств уходит на сценическое оборудование: нам важно, чтобы была красивая сцена, качественные свет и звук. Значительная статья расходов — организация маркета и фуд-корта, плюс — промо-продукция, полиграфия, дизайн и реклама. За два года мы сформировали стиль фестиваля и сейчас готовим для него качественную и красивую промо-продукцию — наклейки, значки, футболки, сумки и пледы для пикника. В этом году мы предложим гостям специальные наборы того, что может понадобиться на фестивале: плед, зонтик (надеемся, что он будет лишним), футболка с лозунгом хиппи или с лого фестиваля, бейсболка, удобная тканевая сумка, милые украшения и значки. Наборы или вещи по отдельности можно будет заранее заказать на нашем сайте или купить на фестивале. Я все время себя спрашиваю, можно ли делать фестиваль дешевле. Да, конечно, можно. Но тогда мы вряд ли будем отличаться от других мероприятий, не будет развития, пропадет идея. А это именно то, что дает крутому фестивалю жизнь, становится его душой.

Оплачиваете ли вы выступление групп на фестивале?

— Мы платим хэдлайнерам и помогаем с оплатой проезда и проживанием иногородним группам. Иногда местные группы просят гонорар, но он — чисто символический. В основном же группы готовы выступать бесплатно, более того, в этом году у нас на фестивале впервые будут работать волонтеры из УрФУ — студенты, обучающиеся по специальности «Сервис». Для них это уникальная возможность получить опыт работы на мероприятии, а для нас — подыскать новые кадры. Честно говоря, меня порой удивляет, насколько активно распространяется в молодежной среде волонтерское движение — ребята действительно готовы совершенно безвозмездно тратить свое время и силы на городские проекты.

Странно, что удивляет: для вас организация фестиваля — тоже своего рода волонтерская работа…

— Да, ни я, ни другие организаторы фестиваля — несколько человек из разных сфер, с которыми я работала или работаю по другим проектам — не зарабатываем на этом, хотя, конечно, стремимся, чтобы фестиваль стал прибыльным, сохранив при этом свой дух. Для меня The Beatles Fest — это чистое творчество, здесь я могу воплотить идеи, которые не могу реализовать на стройке, на деловом форуме или Дне строителя, где все более или менее формализовано. А на этот фестиваль мне дали карт-бланш: твори что хочешь. Я не умею ни петь, ни рисовать, ни танцевать, зато я неплохо умею организовывать. И организация The Beatles Fest — это для меня творчество. Хотя, конечно, когда проект выходит на финишную прямую, творчество напоминает езду на велосипеде, когда велосипед горит и все вокруг в огне.

