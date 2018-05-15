Антиобложки для книг, от которых у пассажиров метро отвисли челюсти

Комик Скотт Роговски решил проехаться в нью-йоркском метро, читая несколько книг в фальшивых обложках с невероятно неприличными заголовками. В этот раз он взял с собой подругу, которая делала то же самое, а вытягивающиеся удивленные лица случайных пассажиров снимали на камеру. Пассажиры не знали, куда себя деть от таких заглавий. И немудрено: давно ли вы видели кого-то в метро, кто читает произведения под названиями «Как спрятать эрекцию от Бога», «Почему женщины достойны меньшего», «10 000 фотографий членов» или «Радость приготовления метамфетамина»?

На вопрос, как ему удавалось держать покер-фейс и не засмеяться, Скотт отвечает, что на самом деле в этот момент он читал автобиографию Мадлен Олбрайт . По его словам, самая лучшая реакция была на книги «Гарфилд-гей» и «10 000 фотографий членов». Никто не разозлился, но многие смутились, и еще больше людей рассмеялось. А смех — это полезно.

Источник: Bored Panda

С серьезным лицом Скотт Роговски изучает «10 000 фотографий членов». В подзаголовке написано: «Прям-таки десять тысяч снимков членов».

Один из пассажиров решил заснять это великолепие.

«Радость приготовления метамфетамина». Авторы — Уолтер Уайт и Джесси Пинкман, герои сериала «Во все тяжкие», где сюжет разворачивается именно вокруг процесса приготовления метамфетамина.

Дипак Чопра, «Как спрятать эрекцию от Бога».

Парень явно понимает, о чем речь.

«Почему женщины достойны меньшего».

«Как натренировать малыша в Tinder». Очевидно, эта книга о том, как научить ребенка сидеть на сайте знакомств с самых ранних лет.

Раскраска «Неприглядное генитальное раздражение».

Книга «Взломай свои месячные».

«Математика для неазиатов». Мужчина с газетой старательно игнорирует происходящее, зато все очевидцы покатываются со смеху.

«Гарфилд-гей».

«Самые великие вагины в истории».

Женщина вытирает слезы от смеха.

Парням тоже явно весело.

Полное видео о том, как потроллить пассажиров в метро: