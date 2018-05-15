Антиобложки для книг, от которых у пассажиров метро отвисли челюсти 

Комик Скотт Роговски решил проехаться в нью-йоркском метро, читая несколько книг в фальшивых обложках с невероятно неприличными заголовками. В этот раз он взял с собой подругу, которая делала то же самое, а вытягивающиеся удивленные лица случайных пассажиров снимали на камеру. Пассажиры не знали, куда себя деть от таких заглавий. И немудрено: давно ли вы видели кого-то в метро, кто читает произведения под названиями «Как спрятать эрекцию от Бога», «Почему женщины достойны меньшего», «10 000 фотографий членов» или «Радость приготовления метамфетамина»?
На вопрос, как ему удавалось держать покер-фейс и не засмеяться, Скотт отвечает, что на самом деле в этот момент он читал автобиографию Мадлен Олбрайт. По его словам, самая лучшая реакция была на книги «Гарфилд-гей» и «10 000 фотографий членов». Никто не разозлился, но многие смутились, и еще больше людей рассмеялось. А смех — это полезно.
Источник: Bored Panda
С серьезным лицом Скотт Роговски изучает «10 000 фотографий членов». В подзаголовке написано: «Прям-таки десять тысяч снимков членов».
Один из пассажиров решил заснять это великолепие.
«Радость приготовления метамфетамина». Авторы — Уолтер Уайт и Джесси Пинкман, герои сериала «Во все тяжкие», где сюжет разворачивается именно вокруг процесса приготовления метамфетамина.
Дипак Чопра, «Как спрятать эрекцию от Бога».
Парень явно понимает, о чем речь.
«Почему женщины достойны меньшего».
«Как натренировать малыша в Tinder». Очевидно, эта книга о том, как научить ребенка сидеть на сайте знакомств с самых ранних лет.
Раскраска «Неприглядное генитальное раздражение».
Книга «Взломай свои месячные».
«Математика для неазиатов». Мужчина с газетой старательно игнорирует происходящее, зато все очевидцы покатываются со смеху.
«Гарфилд-гей».
«Самые великие вагины в истории».
Женщина вытирает слезы от смеха.
Парням тоже явно весело.
Полное видео о том, как потроллить пассажиров в метро: