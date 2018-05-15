Международный день семьи прошел в Самаре

Более 23 тысяч многодетных семей проживают в Самарском регионе. Сегодня в областной филармонии чествовали мам и пап, которые внесли большой вклад в укрепление семейных традиций.

У Игоря и Людмилы Шишковых 17 детей. Двое своих и 15 приемных, но для супругов такого разделения нет, для них все — родные. Первой удочерили Кристину — ей было полтора года, когда ее бросила мать.

В международный день семьи Шишковы получили почетную грамоту Губернатора — в знак оценки их родительского труда. Владимир и Наталья Держак — тоже многодетные мама и папа. Пара поженилась 26 лет назад, у них пятеро детей, 4 девочки и самый младший — мальчик. В таких семьях знают не понаслышке, насколько важна поддержка.

Сегодня в Самарской области семьям с детьми выплачивается 29 видов пособий. Это и региональные — из местного бюджета, и федеральные — такие, как материнский капитал и выплата за первенца. Но поддержка — это не только пособия и компенсации. Это еще и создание условий для того, чтобы семьи в Самарской области становились все больше и больше.

Самарская область стала первым из регионов России, где стали отмечать международный праздник. Традиции чествовать лучшие семьи и награждать родителей в 2018 году исполнилось 24 года.