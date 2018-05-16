В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Приветственное слово главы региона Дмитрия Азарова собравшимся зачитал врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин.

"Обеспечение благополучия российских семей является приоритетной задачей государства, — говорилось в обращении. — По инициативе президента Владимира Владимировича Путина в стране реализуется программа Десятилетие детства, действуют новые механизмы, стимулирующие рождаемость. На качественно новый уровень выходит поддержка семей с детьми".

Трем лучшим семьям — Зое и Валерию Артамоновым из с. Приволжье, Ольге и Дмитрию Козловым из Похвистнева, Някии и Шамилю Шафеевым из Сызрани — Юрий Рожин вручил почетные грамоты губернатора Самарской области за значительные успехи в деле воспитания детей и укрепления семейных традиций. Еще пять семей — Натальи и Владимира Держак из Тольятти, Инессы и Леонида Коркодиновых из Шигонского района, Натальи Андрея Липатовых из Октябрьска, Светланы и Владимира Храпиных из Самары, Людмилы и Игоря Шишковых из Отрадного — получили Благодарности губернатора Самарской области.

В самарском регионе проживает 1023 многодетные семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Мама четырех дочек и сына Наталья Держак от имени всех родителей поблагодарила главу региона Дмитрия Азарова за бережное отношение к населению, за то, что проблемы материнства и детства никогда не отодвигаются на второй план. В разговоре с корреспондентом Волга Ньюс Владимир Держак пояснил, что семья для него — это самые близкие и любимые люди, которые всегда заботятся друг о друге.

"Я на считаю, что большая семья — это какой-то подвиг и тяжелая работа, — добавила его супруга. — Мне всегда интересно с детьми".

В филармонии собрались десятки счастливых семей, но мое внимание привлекла беременная молодая женщина со знаком «Материнская доблесть» на груди. Эту награду Любовь Валькова из Октябрьска получила в 2015 году, когда родила пятерых детей. Кстати, с 2007 г. знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней награждено 4733 жительницы Самарской области. Сейчас 30-летняя мама двух девочек и пяти мальчиков ждет восьмого малыша.

"У нас есть свой дом, есть любовь, поэтому мы с мужем решили иметь много детей, — улыбается Любовь. — Конечно в жизни бывают сложности, но вместе мы всегда находим выход. Да и старшие дети подрастают, становятся хорошими помощниками родителям".

Корреспондент Волга Ньюс поинтересовалась у врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой какие меры социально поддержки семей с детьми она считает наиболее действенными.

"Самые существенные меры, на наш взгляд, предоставляются на федеральном уровне по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, — считает врио министра. — Безусловно эффективно работают материнский и региональный семейный капиталы, реальной поддержкой стали выплаты на третьего и последующих детей в размере величины прожиточного минимума. С начала этого года мы выплачиваем деньги на рождение первенцев, Пенсионный фонд — на рождение вторых детей. Серьезные суммы и новые подходы, когда учитывается среднедушевой доход семьи, позволяют оказывать ощутимую помощь. У нас сохранился пакет мер, которые мы предоставляем семьям с учетом нуждаемости. Среди получателей самые незащищенные категории — многодетные, семьи где папа или мама в одиночестве воспитывают детей, семьи с детьми или родителями-инвалидами".

Марина Антимонова считает, что для поддержки семьи важна не только материальная помощь государства, но и межведомственное взаимодействие.

"Например, еще 6-7 лет назад мы представить не могли, что появится такое количество дополнительных мест в детских садах, — говорит она. — Сейчас они есть и Дмитрий Игоревич Азаров принимает очень серьезные шаги, чтобы количество мест увеличить, в том числе в новых микрорайонах и районах с плотной застройкой. Десять лет назад мы мечтали, чтобы для семей, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, была доступна высокотехнологичная медпомощь — ЭКО. Сейчас она эффективно работает, и как-то уже все привыкли. А это очень серьезное достижение".