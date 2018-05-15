Главный праздник. «Этот день мы приближали как могли!»

Почти месяц проходили самые разные мероприятия: в школах и вузах, музеях и просто на улицах городов и посёлков. Более 400 тысяч оренбуржцев принимали участие в сражениях с фашистами.

Вспоминая подвиг…

ФСБ, МЧС, В 10 утра 9 мая на площади Ленина Оренбурга состоялся праздничный парад, посмотреть на который пришли тысячи жителей и гостей нашего города. В этом году были организованы дополнительные зоны для зрителей, чтобы как можно больше людей смогли увидеть праздник. Перед ветеранами, тружениками тыла и детьми войны по площади Ленина прошли войска Оренбургского гарнизона, подразделения МВД УФСИН , таможни, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, казаки, кадеты, юнармейцы, учащиеся средних специальных учебных заведений и центра «Подросток».

Не обошлось без подарков: фасад дома № 5/2 по улице Брестской украсил огромный портрет дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Александра Родимцева . Арт-объект виден издалека: впечатляющие размеры, яркие краски никого не могут оставить равнодушными. Жители окрестных дворов две недели наблюдали за тем, как шла работа. Художница из Новосибирска Марина Ягода вложила в творчество всё свое мастерство и профессионализм. И оренбуржцы с благодарностью оценили этот труд.

Море, людское море

В 18.00 по проспекту Победы прошёл «Бессмертный полк», в этом году в нём приняли участие почти 40 тысяч оренбуржцев, это не считая тех тысяч людей, стоявших на протяжении практически всего проспекта, держа в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов. На парад люди выходили семьями, кто-то нёс в руках сразу по несколько портретов. Пожилая женщина несла большой плакат с простым и страшным текстом: «98 человек Бурдыгиных из села Бурдыгино Сорочинского района погибли на фронтах войны».

«Мой дедушка Денисенко Василий Никитович был блокадником, работал на Путиловском заводе , делал снаряды. В блокаду Ленинграда у него погибли отец и брат, а он с матерью выжил. Коваленко Гаврил Никонович — десантник, прошёл всю войну, на 2-м украинском фронте воевал, получил орден Красной звезды за форсирование реки и за то, что первым ворвался в город, который освобождали. На «Бессмертный полк» от нашей семьи пришло восемь человек», — поделилась семья Денисенко.

«Дед воевал на ленинградском направлении и победу застал в Кёнисберге. Мой папа Владимир Федорович — труженик тыла, мальчишкой работал на заводе», — поделилась Екатерина Землянская.

«Мой дедушка Кутно Николай Устинович рядовым пехотных войск защищал Москву, был сильно ранен в позвоночник, комиссован. Призвали его в 1941 году, в самом начале войны. В мирное время жил и работал в совхозе в Саракташском районе, нищета, голод. Постепенно перебрался с семьей в Медногорск, работал на заводах, со своим ранением стоял на станках. Поднял детей, а потом и нас внуков», — рассказала Наталья Никитина

«Наш отец Ткач Алексей Ананьевич дошел до Кёнисберга. Был сильно ранен, лежал в госпитале. Пять лет назад его не стало. Работал трактористом, заведующим мастерскими, женился, у него родились четыре дочки. Две из них — мы с сестрой — прошли в «Бессмертном полке, — рассказали Нина Немых и Галина Щербакова.

»Питришин — мой прапрадедушка был ранен, ехал на санитарном поезде и его подбили. А моя прапрабабушка, когда осталась без мужа, взяла с поля несколько колосков для своих детей, её арестовали. Дети пришли в суд и умоляли, чтобы их маму отпустили, над ней и сжалились. А жили они в Барнауле. Воронцов Владимир Артемьев сражался на гаубичной пушке, прошёл всю войну и был награждён орденом Красной звезды», — поделилась юная Валерия.

Екатерина Васильевна Лишенко-Соломонова рассказала о том, как она встретила Победу: «Воевал у меня отец, три дяди. Папа без вести пропал. Ни один из дядьев не вернулся. В семье я старшей была, училась, в пятый класс перешла, а потом дояркой в 1943 в 14 лет начала работать. Как узнала, что война закончилась? Возле фермы убирали мусор, бежит бухгалтерша и кричит: „Девочки, война кончилась! Победа!“. Кто плакать начал, кто смеяться», —

Песни, стихи и рисунки

По традиции, 9 мая, на проспекте Победы областного центра развернулись несколько десятков творческих площадок от предприятий и организаций города и области.

Пришедшие на праздник люди смогли сфотографироваться в фотозоне «Ура, Победа!», сотрудники «Т Плюс», инженеры, операторы контакт-центра, специалисты по расчётам и многие другие пели военные песни, танцевали вместе со зрителями. С каким удовольствием и трепетом читали совсем маленькие и уже чуть подросшие мальчишки и девчонки стихи, запевали строчки песен, которые тут же подхватывались и зрителями! А самые юные участники внесли свой вклад в картину Победы, которую рисовали на протяжении всего вечера на глазах прохожих. Наверное, первый раз в жизни, они видели такую огромную «раскраску»! Некоторые дети забирались на шеи своих пап, чтобы раскрасить самые высокие уголки картины. Специально для Дня Победы сделали баннер — Книгу Памяти. Чтобы у горожан была возможность внести имена своих ветеранов, своих героев. Было просто и душевно. Мы сами делали этот праздник, вспоминая детские впечатления от Дня Победы, от парадов с дедушками и бабушками. Даже сгустившиеся тучи не остановили. Вплоть до фейерверка не хотели расходиться зрители.

Вот что сказал, обращаясь к оренбуржцам, директор Оренбургского филиала «Т Плюс» Валерий Великороднов: «День Великой Победы — пожалуй, самый народный, душевный и пронзительный праздник для всех нас! Он пронизан смешанными чувствами — гордостью, трепетом, горечью и болью.

Несмотря на то, что время уносит нас от той страшной войны всё дальше, как за тоненькую нить, мы держимся за вас — настоящих героев, познавших цену этой Великой Победы! В этот знаменательный день мы хотим от всей души поблагодарить вас за всё, что вы сделали! Крепкого здоровья, тепла и благополучия вам и вашим близким! С Днём Победы!».

Директор Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило отметил: «Как поётся в известной песне: „День Победы — праздник со слезами на глазах!“. И это действительно так. Каждый год, отматывая десятки лет назад, мы вновь и вновь убеждаемся в героизме русского народа — в Вашем героизме, уважаемые ветераны и труженики тыла! Вы — пример для подражания, о котором до сих пор пишут книги и снимают фильмы! Образец истинного мужества, воли, патриотизма и силы духа! Низкий поклон и огромная благодарность вам за Великую Победу, добытую для нас всех! С праздником, с Днём Победы!».

Конечно, не могла остаться в стороне от праздника, тем более в год 40-летия газеты «Аргументы и факты», и символ издания — собака АиФка, на каждом празднике пользующаяся огромной популярностью, причём не только у детей, но и у взрослых. Ребятишки обнимали красную пушистую собаку, здоровались с ней, папы и мамы порой безуспешно пытались заставить детей встать ровно и сфотографироваться — настолько велики были эмоции маленьких оренбуржцев!

«Можно много спорить о патриотизме и воспитании молодого поколения. Можно дискутировать на разные темы, например, «нужно или нет одевать маленьких детей в военную форму?», но пока мы чтим этот день, пока День Великой Победы остаётся самым святым праздником для нашей страны, пока десятки миллионов россиян проходят в рядах «Бессмертного полка», память о беспримерном подвиге советского народа будет жива!», — подчеркнул главный редактор «АиФ в Оренбуржье»