Роман «Мастер и Маргарита» обсудили на Волочаевской 

В библиотеке № 122 имени Александра Грина 15 мая состоялась литературная встреча и обсуждение романа «Мастер и Маргарита». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— «Мастер и Маргарита» воспринимается как слоеный пирог, произведение, которое можно читать множество раз и каждый раз открывать для себя новый «слой», ранее незамеченный. На литературной встрече со священником отцом Николаем Конюховым мы поговорили о вечном: о добре и зле в произведении «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, — сообщила Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)