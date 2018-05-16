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Роман «Мастер и Маргарита» обсудили на Волочаевской
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Роман «Мастер и Маргарита» обсудили на Волочаевской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина 15 мая состоялась литературная встреча и обсуждение романа «Мастер и Маргарита». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— «Мастер и Маргарита» воспринимается как слоеный пирог, произведение, которое можно читать множество раз и каждый раз открывать для себя новый «слой», ранее незамеченный. На литературной встрече со священником отцом Николаем Конюховым мы поговорили о вечном: о добре и зле в произведении «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, — сообщила Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)
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