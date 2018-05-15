Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи

«Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем семьи!

Это молодая дата, но посвящена она одному из древнейших социальных институтов. Жизнь каждого из нас начинается в семье — большой или маленькой. Основы мировоззрения и воспитания закладываются именно там. Создание семьи и ее развитие — важнейшие этапы в жизни каждого человека.

Каждый год в Нижегородской области регистрируются тысячи браков, важно, чтобы они были крепкими и счастливыми. От этого зависит жизнь всего общества, наше общее благополучие.

В этот день хочется поблагодарить всех, кто вкладывает душевные силы в поддержку своих родных, выполняет родительский долг. Это крайне важная работа, требующая колоссальной самоотдачи. В День семьи желаю всем любви, здоровья и благополучия! Пусть не гаснет огонь в домашнем очаге и в каждой семье царят мир и гармония!»