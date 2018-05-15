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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи
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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
«Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем семьи!
Это молодая дата, но посвящена она одному из древнейших социальных институтов. Жизнь каждого из нас начинается в семье — большой или маленькой. Основы мировоззрения и воспитания закладываются именно там. Создание семьи и ее развитие — важнейшие этапы в жизни каждого человека.
Каждый год в Нижегородской области регистрируются тысячи браков, важно, чтобы они были крепкими и счастливыми. От этого зависит жизнь всего общества, наше общее благополучие.
В этот день хочется поблагодарить всех, кто вкладывает душевные силы в поддержку своих родных, выполняет родительский долг. Это крайне важная работа, требующая колоссальной самоотдачи. В День семьи желаю всем любви, здоровья и благополучия! Пусть не гаснет огонь в домашнем очаге и в каждой семье царят мир и гармония!»
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