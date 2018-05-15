Литературный квест и стоянка каменного века: рассказываем, как провести весело отпуск на Дону

Не за горами жаркий сезон для «частников» с черноморского побережья и заграничных отельеров. Кто-то уже определился с тем, как проведет летний отпуск, а кто-то еще в раздумьях. Есть и те, кто не будет уезжать из Ростова. Но даже лето в городе — не повод отказывать себе в хорошем отдыхе. Сегодня мы расскажем о том, как весело, недорого, с пользой для души и ума провести отпуск на Дону.

Туроператоры советуют побывать в Новочеркасске и Таганроге. Это, конечно, не Питер и не Москва, но и там есть на что посмотреть.

Уходите от брендов

Эксперт в области донского туризма, менеджер-экскурсовод компании «Судаков Тревел», расположенной в Таганроге, Светлана Воронкова настоятельно рекомендует пожить в Таганроге несколько дней.

— В Таганроге предлагают пешеходные экскурсии по очень демократичной цене — 50 рублей с человека. Есть тематические экскурсии, например, «Театральный Таганрог», в рамках которой, кроме театра, посещают еще музеи. В самом же театре предлагают посмотреть спектакль, посидеть на месте, где сидел Антон Павлович Чехов . Посмотреть на себя в зеркало 19 века. Нужна тема Раневской? Пожалуйста! Есть и такой вариант, — говорит Воронкова.

Домик Чехова в Таганроге

Кстати, Таганрог, пожалуй, единственный город в области, где можно сыграть в литературный квест.

— Это же город Чехова! Квест «По следам литературных героев» понравится детям. Уровни сложности зависят от возраста ребят, которые его проходят, — продолжает Светлана.

Собеседница издания также посоветовала побывать на рукотворном острове Черепахи, расположенном в Азовском море всего в двух километрах от Таганрога.

По словам Воронковой, обязательно стоит посетить Новочеркасск.

— Мы проводим экскурсию «Неизвестный Новочеркасск». Собор и музей донского казачества знают все, но, кроме этого, город еще является художественным центром. Здесь есть музей Грекова, великолепные парки, скверы. В общем, если жители Ростова или других городов хотят побывать в Новочеркасске, пусть не боятся уходить от брендов, — говорит Воронкова.

Экскурсоводы советуют посетить музей Грекова в Новочеркасске

Событийные туры

Если вам хочется зрелищ, то подумайте о событийных турах. В Ростовской области их немало. Чего стоит только «Шолоховска весна» в конце мая.

— На «Шолоховскую весну» приезжают более 100 тысяч человек со всего света, все, кто увлечён творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью, культурой, бытом донского казачества. В 2005 году, на 100-летие Шолохова, станицу Вешенскую посетил Владимир Путин . Гости праздника становятся не только зрителями, но и участниками концертов, представлений, конкурсов певцов и танцоров, спортивных состязаний, — рассказали в музее-заповеднике Шолохова.

А в станице Багаевской каждый год летом отмечают праздник «День Багаевского огурца», в рамках которого проходят выставка-продажа овощей и фруктов, выращенных на донской земле, концерты, мастер-классы по засолке огурцов.

В Азовском районе этим летом пройдет фестиваль «Донская уха». Начнется он с рыбной ловли, затем уху сварят в котле на костре прямо на берегу. Причем, повара будут использовать десятки рецептов. Всю уху можно будет попробовать на вкус.

Прикоснись к каменному веку и эпохе бронзы

Для семейного отдыха идеально подойдет хутор Пухляковский. Гостиницы вы здесь не найдете, но можно снять домик около реки или пожить на территории интерактивного музея-заповедника «Затерянный мир», который создали археологи.

Так выглядело поселение в каменном веке

— «Затерянный мир» делает очень хорошие программы. У них на базе есть свой пляж. Есть возможность проживания и питания, — рассказал руководитель ООО «Танаис» Сергей Скориков.

Поселок эпохи бронзы в хуторе Пухляковском

В интерактивном музее-заповеднике отдыхающие увидят казачий курень, стоянку каменного века с ее хижинами, святилищем и мастерской. В поселке эпохи бронзы посмотрите на жилой дом, подворье, кузню, телегу. Археологи покажут захоронения внутри степного кургана и многое другое.

Захоронение в древнем кургане в хуторе Пухляковский

А еще там постоянно проходят колоритные праздники — такие как день донской селедки и праздник Ивана Купалы.

Об индустриальном и пляжном туризме на Дону вы можете прочитать здесь.