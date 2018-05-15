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В Омске нашли «главных героев»
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В Омске нашли «главных героев» 

АиФ-Омск 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске премию «Главный герой» уже в четвертый раз вручает одноименное издание. Номинанты премии — омичи, в свое время ставшие гостями журнала: предприниматели, представители масс-медиа, врачи, строители и др., которые ратуют за процветание города и успешно развивают свое дело.
В 2018 году семь номинаций. В их числе «Благотворитель года», «Врач года», «Инвестор года», «Малый предприниматель года», «Журналист года».
В номинации «Главный герой в инновациях» победили Егор и Евгений Дубровины, организовавшие школу по ментальной арифметике, сообщают корреспонденты ГТРК.
«Главным героем в предпринимательстве» стал омский бизнесмен Виктор Суходолов, создавший завод по производству фланцев, кранов и клапанов.
Напомним, премия «Главный герой» в Омске является ежегодной, в 2018 году была проведена четвертая церемония награждения.
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