Любимые рок-хиты прозвучат на сцене «Площади Согласия»

В среду, 16 мая, смотрите новый выпуск уникального шоу-проекта «Площадь Согласия».

Проект, организованный газетой «Вечерняя Москва» и продюсерским центром Игоря Сандлера , стартовал в сентябре 2017 года. В рамках конкурса успели выступить многие группы, поразившие жюри своим неординарным творчеством.

В рамках проекта прошло два зрительских голосования, в ходе которых те, кто внимательно следит на проектом, могли поддержать понравившиеся коллективы.

В новом выпуске вы увидите полюбившихся членов жюри. Это председатель комиссии, музыкант, продюсер, актер, радиоведущий, шоумен, композитор, аранжировщик Игорь Сандлер; заслуженный артист России, певец, композитор Сергей Беликов ; солист рок-группы «Мономах», педагог эстрадного вокала Василий Акимов и гитарист, композитор и продюсер Алексей Страйк.

Также на сцене шоу-проекта выспупит группа «Gypsy Jack», участники которой уверены: настоящий Рок-н-Ролл не умер.

Thanks to @alladinji for the shot! #gypsyjack #rockband #livemusic #liveperformance #rocknroll #tour #belarus #soligorsk #skyybar #music #yordimatos

A post shared by Gypsy Jack (@gypsy_jack_official) on May 13, 2018 at 2:10pm PDT Музыканты обещают: их творчество позволит окунуться в Рок-н-Ролл 60-70-х годов и «побывать на концерте» всех рок-легенд сразу.

Кубинец-фронтмен и зажигательные музыканты исполнят каверы на самые яркие хиты и создадут атмосферу настоящего рока.

Заходите на наш сайт в среду, 16 мая, в 20:00 и смотрите очередной выпуск «Площади Согласия»!

