На время ЧМ в Самаре станет больше кафе и ресторанов

На гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общепита на 17,7 тыс. посадочных мест. Однако этого может не хватить. Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары проводит совместную работу с МП «Ярмарки Самары», чтобы увеличить количество заведений и в целом посадочных мест. Для этого на пешеходных маршрутах уже согласовано размещение 16 временных объектов общепита, еще одиннадцати — на набережной Волги и двух — в Струковском саду.

Кафе и рестораны под открытым небом установят в первую очередь в местах, где они будут наиболее востребованы: в районе Железнодорожного вокзала и стоянок автобусов, следующих на стадион «Самара Арена», на перекрестках, в местах, где нет ресторанов и кафе. А вот в контролируемой зоне Фестиваля болельщиков FIFA (в радиусе ста метров от площади им. Куйбышева) установка таких точек не предполагается.

Помимо этого, департамент согласовал размещение 42 сезонных объектов мелкорозничной торговли, продающих мороженое и напитки. В число таких объектов входят и вендинговые аппараты. Также на гостевых маршрутах разместятся 17 летних веранд на 839 посадочных мест, договоры с их владельцами уже заключены. Вскоре планируется подписать еще шесть договоров с такими заведениями. Кроме этого, еще девять предприятий общественного питания планируют строительство или оборудование летних веранд на 700 посадочных мест. Впрочем, их дислокация пока не согласована.

Как отмечают в городской администрации, весной для рестораторов были проведены обучающие мероприятия, которые позволят обслуживать гостей Самары на высоком уровне. Линейный персонал познакомился с основными принципами межкультурных коммуникаций в туризме, с возможностями применения современных технологий, позволяющих сформировать комфортную языковую среду в гостиницах и ресторанных, и получил практические навыки по работе в конфликтных ситуациях.

Таким образом, можно быть спокойными: голодными гости города не останутся. Однако в Самаре все еще актуальна проблема незаконных нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевых и туристических маршрутах. Как сообщили «Волга Ньюс» в департаменте потребительского рынка администрации Самары, работа по демонтажу таких точек продолжается. На данный момент ликвидирован 81 незаконный нестационарный объект, из них 27 — крупногабаритных.