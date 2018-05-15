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IOWA и Uma2rman: екатеринбуржцы выберут, кто выступит в День строителя
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IOWA и Uma2rman: екатеринбуржцы выберут, кто выступит в День строителя 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жителям Екатеринбурга предложили выбрать звезду на День строителя. Праздник пройдёт 11 августа в ЦПКиО имени Маяковского. На выбор организаторы предлагают два варианта — молодёжные группы Uma2rman или IOWA.
Голосование стартует сегодня, 15 мая, на официальном сайте Дня строителя и в социальных сетях проекта.
— Впервые в истории проекта право выбора хедлайнера будет предоставлено горожанам, — сообщила руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус. — Мы решились на этот шаг потому, что наш праздник из узкоспециализированного давно перешел в разряд общегородских знаковых событий. Ежегодно в парке на День строителя собирается более 50 000 человек. Ни в одном другом регионе профессиональные праздники не отмечаются так широко. Это визитная карточка именно нашего города. И, чтобы поддержать эту традицию, мы решили узнать у наших гостей, жителей Екатеринбурга и области, кого же они сами хотят увидеть и услышать на нашей сцене.
Итоги голосования обещают опубликовать в конце мая.
Кроме выступления звезды для зрителей приготовили конкурс профессионального мастерства операторов тяжелой спецтехники Свердловской области «Золотой ковш», экстремальные мото-, скейт— и велошоу, строительные мастер-классы, шоу бензопил и другие развлечения. Праздник завершится салютом.
Фоторепортаж с прошлогоднего Дня Строителя можете посмотреть здесь.
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