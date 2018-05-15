В Суздале решают, что делать с библиотеками

В Суздале состоялась XXIIIежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.

Напомню, Владимирская область стала в этом году библиотечной столицей России.

Конгресс, который проводит РБА ежегодно в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, является ключевым и крупнейшим событием в библиотечной сфере. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владимирской области.

Более 1300 участников, которые приехали от Калининграда до Владивостока, из Америки, Германии, Румынии и Хорватии, чтобы обсудить вопросы библиотечной сферы. Главная тема конгресса «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».

Светлана Орлова в своей вступительной речи отметила, что конгресс проходит впервые на владимирской земле.

«За последние четыре года по госпрограмме на культуру Владимирской области выделено почти 9,8 миллиардов рублей. Реконструированы и открыты новые библиотеки. В этом году вместе с фондом Дениса Мацуева на «Мировые имена» приедут звезды мировой величины, а в сентябре текущего года на фестиваль «Театр у Золотых ворот» со своими спектаклями съедутся театральные труппы 20 лучших театров страны», — доложила Орлова собравшимся и рекомендовала вечером пешком прогуляться по Суздалю, чтобы насладиться всем величием древнего города-музея под открытым небом.

Глава региона также сообщила, что сейчас библиотеки в области имеют 100% конкуренцию с продленками в школах и что был регион пьющим, а теперь стал еще читающим и поющим.

«Потенциал наших библиотек хороший. Конечно, Боголюбовская библиотека — первая библиотека в России модульного типа. Мы ее презентовали в Правительстве. Считайте, три дня все регионы, представители зарубежных стран будут обсуждать важные темы. Из министерства подъедет руководитель департамента и, я думаю, что те предложения, которые были сказаны, они будут усовершенствованы. Это хороший фактор общения в этом направлении. В целом, Россия — читающая страна, а наша область, тем более. Это мы и по детям видим и по посещаемости библиотек».

Михаил Афанасьев рассказал, что сейчас есть проблема библиотек и существует концепция развития библиотечного дела.

«Две задачи у этого документа, которые мы начинаем разрабатывать здесь на этом конгрессе. Консолидировать наши силы, чтобы не боятся того, что очень много сейчас начинают танцевать в библиотеках. Второе — органам власти дать инструмент поддержки библиотек, чтобы было понятно — вот цели, которое ставить перед собой библиотечное сообщество»

Сергей Степашин отметил, что человек по-прежнему предпочитает бумажный носитель, чтобы не говорили о переходе текстов в электронный вид или аудиофайлы.

Проблема в том, что библиотека — то место, где человек может позволить себе взять и почитать книгу. На прилавках магазина книга сейчас становится недоступной из-за своей дороговизны. Сейчас в приоритете у правительства России — поддержка детского и юношеского чтения.

«Давайте, вспомним начало 90-х. У нас был перелом, мы не знали куда идти. Электронные книги появились. Кому нужны эти библиотеки? Сегодня, смотрите, единственное место. Где можно бесплатно почитать книгу — это библиотеки. В сельской местности, это не только церковь или дома культуры, в библиотеках можно просто пообщаться. Библиотекам надо помогать. Надо, чтобы книга попадала в библиотеки. Рынок рынком, надо зарабатывать, но надо делиться. Не надо конкурировать между электронными и бумажными книгами. Одно другому не мешает. Библиотека, как и книжный магазин — социальное место и аренда должна быть и там и там одинакова. Вот три вопроса, которые мы будем решать».

Сенатор от Владимирской области Сергей Рыбаков считает, что есть определенные вызовы перед библиотечным сообществом.