В Суздале решают, что делать с библиотеками 

В Суздале состоялась XXIIIежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.
Напомню, Владимирская область стала в этом году библиотечной столицей России.
Конгресс, который проводит РБА ежегодно в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, является ключевым и крупнейшим событием в библиотечной сфере. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владимирской области.
Более 1300 участников, которые приехали от Калининграда до Владивостока, из Америки, Германии, Румынии и Хорватии, чтобы обсудить вопросы библиотечной сферы. Главная тема конгресса «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».
Мероприятие посетили вдова Александра Солженицына Наталья Солженицына и известный поэт-песенник Андрей Дементьев, а также президент РБА Михаил Афанасьев, руководитель российского книжного союза Сергей Степашин, а также библиотекари, общественники, член Совета Федерации Сергей Рыбаков, депутаты Законодательного Собрания региона и молодые писатели.
Светлана Орлова в своей вступительной речи отметила, что конгресс проходит впервые на владимирской земле.
«За последние четыре года по госпрограмме на культуру Владимирской области выделено почти 9,8 миллиардов рублей. Реконструированы и открыты новые библиотеки. В этом году вместе с фондом Дениса Мацуева на «Мировые имена» приедут звезды мировой величины, а в сентябре текущего года на фестиваль «Театр у Золотых ворот» со своими спектаклями съедутся театральные труппы 20 лучших театров страны», — доложила Орлова собравшимся и рекомендовала вечером пешком прогуляться по Суздалю, чтобы насладиться всем величием древнего города-музея под открытым небом.
Глава региона также сообщила, что сейчас библиотеки в области имеют 100% конкуренцию с продленками в школах и что был регион пьющим, а теперь стал еще читающим и поющим.
«Потенциал наших библиотек хороший. Конечно, Боголюбовская библиотека — первая библиотека в России модульного типа. Мы ее презентовали в Правительстве. Считайте, три дня все регионы, представители зарубежных стран будут обсуждать важные темы. Из министерства подъедет руководитель департамента и, я думаю, что те предложения, которые были сказаны, они будут усовершенствованы. Это хороший фактор общения в этом направлении. В целом, Россия — читающая страна, а наша область, тем более. Это мы и по детям видим и по посещаемости библиотек».
Михаил Афанасьев рассказал, что сейчас есть проблема библиотек и существует концепция развития библиотечного дела.
«Две задачи у этого документа, которые мы начинаем разрабатывать здесь на этом конгрессе. Консолидировать наши силы, чтобы не боятся того, что очень много сейчас начинают танцевать в библиотеках. Второе — органам власти дать инструмент поддержки библиотек, чтобы было понятно — вот цели, которое ставить перед собой библиотечное сообщество»
Сергей Степашин отметил, что человек по-прежнему предпочитает бумажный носитель, чтобы не говорили о переходе текстов в электронный вид или аудиофайлы.
Проблема в том, что библиотека — то место, где человек может позволить себе взять и почитать книгу. На прилавках магазина книга сейчас становится недоступной из-за своей дороговизны. Сейчас в приоритете у правительства России — поддержка детского и юношеского чтения.
«Давайте, вспомним начало 90-х. У нас был перелом, мы не знали куда идти. Электронные книги появились. Кому нужны эти библиотеки? Сегодня, смотрите, единственное место. Где можно бесплатно почитать книгу — это библиотеки. В сельской местности, это не только церковь или дома культуры, в библиотеках можно просто пообщаться. Библиотекам надо помогать. Надо, чтобы книга попадала в библиотеки. Рынок рынком, надо зарабатывать, но надо делиться. Не надо конкурировать между электронными и бумажными книгами. Одно другому не мешает. Библиотека, как и книжный магазин — социальное место и аренда должна быть и там и там одинакова. Вот три вопроса, которые мы будем решать».
Сенатор от Владимирской области Сергей Рыбаков считает, что есть определенные вызовы перед библиотечным сообществом.
«Есть такая точка зрения, что бумажная книга отходит, умирает. На самом деле это не так. Люди продолжают читать. Бумажная книга не умирает. Спрос на книги стабилизировался и вряд ли он будет падать. Книга — культурный феномен, артефакт. Проблемы, они есть. Как-то так получилось, что книга осталась, как бы, без хозяина. У Минкульта нет такого функционала по книжному делу, зато есть библиотеки. Поддержка книгоиздания осуществляется только через Роспечать, но этого мало. Я вот сам сталкивался с такой проблемой, что надо было выпустить книгу, которая, скажем так, будет обладать малым спросом. Практически невозможно ее выпустить. Понимаете, цепочка от изготовления текста книги, макета, донесения до издательства, распространения. Это отследить невозможно. Что уж говорить про книжные магазины. Им трудно продавать дорогие книги. Вот эта вся цепочка должна отразиться в новом законопроекте, который готовится в правительстве. Второй вызов времени — роль библиотеки в современном обществе. Безусловно, но современная библиотека — уже не изба читальная. Людям интересно собраться вместе, пообсуждать книги. Я вот наблюдаю, что все конференции уже проходят в библиотеках, не в домах культуры или сельских советах. Библиотечная отрасль она должна делать упор не только на новые технологии, но и на формы общения с людьми, чтобы это не было как-то старомодно. Чтобы библиотека шла к людям. Я все больше убеждаюсь, что библиотека не умирает. Сейчас библиотеки подводятся к числу жителей, поэтому они уходят из сел, деревень и, знаете что, вот всякие мобильные клубы не являются решением проблемы. Народ хочет общаться между собой, с работниками библиотек, которые по своей сути являются проводниками между книгой и читателем и надеюсь, что библиотеки не умрут».