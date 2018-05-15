Стало известно, сколько летних кафе появится в Уфе

В Уфе на оперативке в мэрии 15 мая начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова выступила с докладом «О подготовке предприятий индустрии питания к работе в весенне-летний период».

По её словам, на 1 января 2018 года в Уфе работают более 700 предприятий общественного питания: 261 кафе, 108 закусочных, 105 ресторанов, 70 баров, 21 столовая и 155 других предприятий.

«Эти цифры о стационарных объектах общественного питания», — отметила Ольга Завьялова.

Как рассказала начальник управления, с наступлением весенне-летнего периода в городе традиционно открываются летние кафе и террасы, которые пользуются спросом у горожан и гостей. В соответствии с действующим законодательством управление по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму по предложению районных администраций, а также предпринимателей, ежегодно вносит изменения и дополнения в общегородскую схему нестационарных торговых объектов (НТО) по оказанию услуг питания на землях находящихся в муниципальной собственности.

«Согласно общегородской схеме размещения в 2017 году было утверждено 44 площадки летних террас при стационарных предприятиях и 15 отдельно стоящих летних кафе», — сказала Ольга Завьялова.

По её словам, в 2018 году остались те же цифры — 44, что касается террас, а вот отдельно стоящие кафе добавились — их будет 19.

Начальник управления сообщила, что ещё 5 лет назад в городе устанавливалось до 300 летних кафе. По поручению главы администрации Уфы в течение последних лет управлением по предпринимательству, а также районными администрациями была проведена комплексная инвентаризация всех летних кафе на предмет законности установки, внешнего оформления, пожарных и санитарных требований. Вследствие чего в городе остались 44 террасы и 19 отдельных летних кафе.

Наряду с размещением таких объектов на муниципальных землях проводится работа с хозяйствующими субъектами, в собственности которых находится земля. К таким объектам относится «Гостиный двор», ТРК «Семья», ТРК «Иремель» где определение операторов является делом собственника. Основная проблема здесь внешний вид кафе.

В текущем году при инвентаризации нестационарных торговых объектов выявлено 40 закрытых и самовольно установленных объектов, 8 обращений было направлено в суд об освобождении земельных участков от самовольных установок, 10 НТО демонтированы.

В завершении доклада мэр Уфы Ирек Ялалова сказал, что во всех летних кафе должны быть обеспечены современные формы расчёта и поручил разработать «эстетичные, достойные» оформления заведений.