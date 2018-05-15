«Нет» шашлыкам и алкоголю. Главные запреты в период ЧМ-2018

Казань готовится к футбольному чемпионату мира, усиливая безопасность. Появилось много запретов. Редакция e-Kazan.ru собрала запреты, о которых стоит знать казанцам.

Во время футбольного чемпионата Казань ожидаемо превратится в город запретов. Такое ощущение, что казанцев лишат всех летних радостей разом. Возмущение сменится горячей любовью к городской администрации. Ведь запреты действуют исключительно во благо казанцев.

«Нет» шашлыкам

Этим летом о шашлычных уикендах с друзьями и коллегами придется забыть. Разжигать костры, жечь сухую траву и использовать мангалы нельзя. Хотя казанцы, конечно, найдут, чем себя занять. Вот жители частного сектора, например, обязаны полюбить уборку во дворах, чтобы обезопасить себя и соседей от инцидентов с возгоранием мусора. Тем, кому это занятие не понравится, выпишут штраф.

«Нет» митингам

Митинговать без особой на то нужды тоже нельзя. Вернее, ходить на митинги можно, но только на согласованные и связанные с футболом. И то: с 9.00 до 14.00 и на особые площадки для подобных сборов. Этим летом ими стали территории у ДК Саид-Галеева и у ДК Железнодорожников в Юдино. Есть еще нюанс. Максимальное количество участников разрешенных митингов — 150 человек. 151-му придется остаться дома.

«Нет» прогулкам на теплоходе

Летние прогулки на теплоходе, лодках и катания на гидроциклах и байдарках придется отложить. Вводится запрет на передвижение всех плавательных судов по Казанке — от ж/д моста перегона Восстание — Дербышки до Кремлевской дамбы и от моста Миллениум до Кремлевской дамбы.

«Нет» странным посылкам

С 1 мая и во время ЧМ-2018 все посылки, пришедшие в Казань, будут проверять. Запрещено отправлять огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ядовитые растения и животных, наркотики и взрывчатые вещества. Отправлять пчел, пиявок и шелковистых червей по почте можно. В этом себе можно не отказывать.

Естественное «нет» алкоголю

Купить алкоголь в стеклянной таре нельзя 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5-6 июля. Так что если ваш день рождения выпадает на какой-то из этих дней, праздник обречен стать безалкогольным. И это только к лучшему, если вы давно планировали перейти на здоровый образ жизни.

Продавать алкоголь в стеклянных бутылках точно не будут в ресторанах и кафе, а также в магазинах на территории вокруг «Казань Арены», в центре Казани и у вокзалов. Под ограничения попадает и зона фестиваля болельщиков, у Чаши. Подробнее читайте здесь.

Еще запретят носить с собой оружие, а также пускать в Казань сомнительные автобусы, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта система передает информацию о местонахождении, направлении и скорости движения автобуса.

В общем, запретов много, и подавляющая их часть так же естественна, как аллергия на пыльцу поздней весной. О безопасности казанцев заботятся, и это не может не радовать.

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