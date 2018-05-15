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Фонд «Металлург» вновь вошел в число меняющих мир
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Фонд «Металлург» вновь вошел в число меняющих мир 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Благотворительный фонд «Металлург», основным благотворителем которого является Магнитогорский меткомбинат, вошел в числ лауреатов XV областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». Церемония награждения прошла в Законодательном собрании Южного Урала.
В 2018 году участниками конкурса стали 13 крупных компаний, 3 средних и 14 малых организаций (в том числе один индивидуальный предприниматель), а также 10 некоммерческих организаций. Жюри назвало 31 победителя в четырех номинациях.
В номинации «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций» вновь был отмечен магнитогорский благотворительный фонд «Металлург», который на протяжении почти 30 лет оказывает социальные и медицинские услуги малообеспеченным жителям Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Сотрудники и волонтеры фонда обслуживают около 60 000 человек.
Как сообщали «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», при поддержке меткомбината и других промпредприятий Магнитогорска и Челябинской области реализуются многочисленные благотворительные программы Фонда, такие как «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки». Они направлены на поддержку материнства, отцовства и детства, охрану здоровья, нравственного и эстетического воспитания детей и подростков, повышение уровня и качества жизни старшего поколения. Фактические затраты фонда на реализацию программ в 2017 году превысили 660 миллионов рублей.
Стоит отметить, что конкурс «Меняющие мир» проводят Законодательное собрание, правительство и Общественная палата Челябинской области. За все годы проведения конкурса его участниками стали более 400 компаний. Объем ежегодно оказываемой ими благотворительной помощи превышает 3 миллиарда рублей.
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