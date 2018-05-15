Сегодня — финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Кира Булычёва и «Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что ЛитРес предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна Чарльза Диккенса », — говорит Сергей Анурьев , генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего приехало в легендарный детский центр 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны: от северного Норильска до солнечного Краснодара. Каждый регион России отправил по три ребенка, которые смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в чтецком искусстве на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю. В этом году в жюри вошли: ректор ГИТИСа Григорий Заславский , народный артист России Андрей Соколов , детский писатель Андрей Усачев , актриса театра и кино Елена Захарова . Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак отметил, что «Живая классика» — многолетний тематический партнер «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов:

«Этот конкурс соединяет «цифровые» поколения с классикой, он прививает вкус к чтению и позволяет почувствовать красоту слова. Все вместе это работает на пробуждение интереса к русской и мировой литературе и преемственность высоких стандартов культуры, исторически присущих нашей стране».

Алексей Каспржак добавил, что «книга в „Артеке“ играет одну из ключевых ролей в культурологическом воспитании детей»:

«Сегодня у каждой артековской смены есть главная книга, которая выражает идеологию, положенную в основу смены. Это формирует культ книги, ее понимание как по-прежнему неотъемлемого атрибута жизни человека. Еще пример — наш проект «Буккроссинг в „Артеке“, в ходе которого ребята обмениваются книгами. Он стал одним из самых популярных, и здесь особо приятно, что артековцы пользуются правом буккроссинга взять любимую книгу с собой, и уже более тысячи книг нашли новых хозяев: дети увозят с собой книгу как ценность».