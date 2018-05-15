15 мая в 20:30 по московскому времени начнется финал самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране, который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В «Артеке» на главной сцена «Арена» выберут лучших декламаторов России. Попасть, пусть и виртуально, на праздник чтения смогут все желающие. В этом году организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика». На официальном сайте конкурса можно было следить за всеми отборочными этапами, а также вы сможете увидеть все выступления финалистов, если пройдете по этой ссылке — https://youngreaders.ru. Начало трансляции в 20:30. Путь к финалу был нелегким для всех участников проекта. Они шли к этому целый год, читая книги одну за другой, спрашивая советов у родных, друзей, учителей, старались отыскать произведение, которое бы стало частью их самих. Правильно подобранный текст, по мнению участников, это уже половина победы. Одними из самых популярных авторов на конкурсе всегда были Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Степан Писахов, Надежда Тэффи, Лидия Чарская, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Антон Чехов, Борис Васильев. Участники районных этапов получили в подарок сертификаты от «Литрес», и статистика скачиваний показала нам следующее. Юным чтецам нравится фантастика и приключенческие романы современных авторов. Это та литература, которая уносит их в другие миры и заставляет фантазию работать: и вот они уже герои параллельной действительности. Поэтому самыми популярными оказались такие тексты как «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Ходячий замок» Диана Уинн Джонс, «Зачарованные» Инбали Изерлес, «Вафельное сердце» Мария Парр, «Волки в стенах» Нил Геймана, «Зачарованный лес» Диана Уинн Джонс.
«Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что ЛитРес предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна, Кира Булычёва и Чарльза Диккенса», — говорит Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».
На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего приехало в легендарный детский центр 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны: от северного Норильска до солнечного Краснодара. Каждый регион России отправил по три ребенка, которые смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в чтецком искусстве на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю. В этом году в жюри вошли: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова. Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак отметил, что «Живая классика» — многолетний тематический партнер «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов:
«Этот конкурс соединяет «цифровые» поколения с классикой, он прививает вкус к чтению и позволяет почувствовать красоту слова. Все вместе это работает на пробуждение интереса к русской и мировой литературе и преемственность высоких стандартов культуры, исторически присущих нашей стране».
Алексей Каспржак добавил, что «книга в „Артеке“ играет одну из ключевых ролей в культурологическом воспитании детей»:
«Сегодня у каждой артековской смены есть главная книга, которая выражает идеологию, положенную в основу смены. Это формирует культ книги, ее понимание как по-прежнему неотъемлемого атрибута жизни человека. Еще пример — наш проект «Буккроссинг в „Артеке“, в ходе которого ребята обмениваются книгами. Он стал одним из самых популярных, и здесь особо приятно, что артековцы пользуются правом буккроссинга взять любимую книгу с собой, и уже более тысячи книг нашли новых хозяев: дети увозят с собой книгу как ценность».
Победители Всероссийского финала конкурса получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг «ЛитРес», на покупку книг от магазина «Book24» издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы «Skyeng», аудиокниги от Национального Фонда поддержки правообладателей и другие. Для справки: Самый масштабный детский литературный конкурс в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Ученики с 10 до 17 лет соревнуется в декламации прозаических произведений. Ребята могут выбрать любое произведение для прочтения наизусть, главное требование, чтобы оно было на русском языке. Жюри рекомендует не превышать регламент выступления: на каждого чтеца отводится по пять минут. Всего конкурсант до победы должен пройти несколько этапов: школьный, районный, региональный, отборочный этап, полуфинал и финал в «Артеке», а также суперфинал на Красной площади. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов — компания «Норникель». Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.