Стала известна дата финала конкурса чтецов «Живая классика» 

Финал самого масштабного детского литературного конкурса России, в котором принимают участие школьники из Орловской области, пройдёт 15 мая в Артеке, сообщили RIA57 организаторы.
На главной сцене «Арена» выберут лучших декламаторов России. На праздник чтения смогут все желающие. В этом году организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика». На официальном сайте конкурса можно было следить за всеми отборочными этапами и увидеть выступления финалистов по ссылке — https://youngreaders.ru. Начало трансляции в 20:30.
На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего детский центр приехали 255 юных чтецов из всех уголков России, по три человека от каждого региона. Дети смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в искусстве чтения на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю.
Самыми популярными авторами на конкурсе всегда были Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Степан Писахов, Надежда Тэффи, Лидия Чарская, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Антон Чехов, Борис Васильев. Однако для выступлений на конкурсе ребята все же выбирают те произведения, которые считают классикой.
В этом году в жюри вошли: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова.
Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак отметил, что «Живая классика» — многолетний тематический партнер «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов: «Этот конкурс соединяет „цифровые“ поколения с классикой, он прививает вкус к чтению и позволяет почувствовать красоту слова. Все вместе это работает на пробуждение интереса к русской и мировой литературе и преемственность высоких стандартов культуры, исторически присущих нашей стране». Алексей Каспржак добавил, что «книга в „Артеке“ играет одну из ключевых ролей в культурологическом воспитании детей»: «Сегодня у каждой артековской смены есть главная книга, которая выражает идеологию, положенную в основу смены. Это формирует культ книги, ее понимание как по-прежнему неотъемлемого атрибута жизни человека. Еще пример — наш проект „Буккроссинг в „Артеке“, в ходе которого ребята обмениваются книгами. Он стал одним из самых популярных, и здесь особо приятно, что артековцы пользуются правом буккроссинга взять любимую книгу с собой, и уже более тысячи книг нашли новых хозяев: дети увозят с собой книгу как ценность“.
Победители Всероссийского финала конкурса получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг „ЛитРес“, на покупку книг от магазина „Book24“ издательской группы „Эксмо-АСТ“, обучение английскому от онлайн-школы „Skyeng“, аудиокниги от Национального Фонда поддержки правообладателей и другие.
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