Стала известна дата финала конкурса чтецов «Живая классика»

Финал самого масштабного детского литературного конкурса России, в котором принимают участие школьники из Орловской области, пройдёт 15 мая в Артеке, сообщили RIA57 организаторы.

На главной сцене «Арена» выберут лучших декламаторов России. На праздник чтения смогут все желающие. В этом году организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика». На официальном сайте конкурса можно было следить за всеми отборочными этапами и увидеть выступления финалистов по ссылке — https://youngreaders.ru. Начало трансляции в 20:30.

На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего детский центр приехали 255 юных чтецов из всех уголков России, по три человека от каждого региона. Дети смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в искусстве чтения на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак отметил, что «Живая классика» — многолетний тематический партнер «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов: «Этот конкурс соединяет „цифровые“ поколения с классикой, он прививает вкус к чтению и позволяет почувствовать красоту слова. Все вместе это работает на пробуждение интереса к русской и мировой литературе и преемственность высоких стандартов культуры, исторически присущих нашей стране». Алексей Каспржак добавил, что «книга в „Артеке“ играет одну из ключевых ролей в культурологическом воспитании детей»: «Сегодня у каждой артековской смены есть главная книга, которая выражает идеологию, положенную в основу смены. Это формирует культ книги, ее понимание как по-прежнему неотъемлемого атрибута жизни человека. Еще пример — наш проект „Буккроссинг в „Артеке“, в ходе которого ребята обмениваются книгами. Он стал одним из самых популярных, и здесь особо приятно, что артековцы пользуются правом буккроссинга взять любимую книгу с собой, и уже более тысячи книг нашли новых хозяев: дети увозят с собой книгу как ценность“.

Победители Всероссийского финала конкурса получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг „ЛитРес“, на покупку книг от магазина „Book24“ издательской группы „Эксмо-АСТ“, обучение английскому от онлайн-школы „Skyeng“, аудиокниги от Национального Фонда поддержки правообладателей и другие.

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