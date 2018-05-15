Важный прецедент: значение предписания суда о восстановлении облика фонтана 30-летия Победы

Торжество справедливости

Фонтан «30 струй» был открыт в 1975 году в сквере между Самарской площадью и площадью Славы. Его авторами выступили архитекторы Владимир Борисов и Ваган Каркарьян и художник Рудольф Баранов. Чаша фонтана была выложена смальтой. В центре композиции авторы разместили мозаичную георгиевскую ленту, а бьющие из нее 30 струй обозначали 30 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Спустя 42 года композицию решили отремонтировать. Требовались замена коммуникаций, ремонт чаши и облицовки. Вместо ремонта фонтан был полностью разрушен и построен заново, только мозаичную поверхность выложили не смальтой, а плиткой, изменился рисунок и цветовое решение поверхностей.

Несмотря на протесты общественности и одного из авторов фонтана, архитектора Владимира Борисова, мэрия работы не остановила.

Композиция не имела статуса объекта культурного наследия, официально не фигурировала в списках памятников, но ее ценность была очевидна большинству горожан. Вопрос, ставший предметом ожесточенных споров, должны были как минимум вынести на обсуждение профессиональной общественности, например, на градостроительный совет или на экспертный совет Союза архитекторов, однако делать это никто не захотел.

Авторы не стали мириться с таким исходом событий. Владимир Борисов и вдова Вагана Каркарьяна Тамара обратились в суд с требованием вернуть первоначальный рисунок фонтана. Ленинский районный суд Самары удовлетворил требования истцов к самарской мэрии. Ответчика обязали восстановить первоначальный рисунок из смальты. На работы отводится 15 месяцев.

Глава региона Дмитрий Азаров отреагировал на решение суда в своем твиттере, назвав его «торжеством справедливости».

Наследие модернизма

В конце марта в Самаре проходил Всероссийский съезд градозащитных организаций, где обсуждали, в том числе, проблемы сохранения позднесоветского наследия. В итоговой резолюции градозащитники отметили, что многие постройки авангарда и сталинской неоклассики, имеющие международное значение, до сих пор не обладают соответствующим охранным статусом, в том числе статусом памятников федерального значения, а подавляющее большинство модернистских произведений конца 1950-1980-х годов по всей стране вообще не внесены в Реестр объектов культурного наследия.

Постепенно разрушаются и утрачиваются мозаики, керамика, сграффито, монументальная живопись, являющиеся неотъемлемыми частями сооружений периода модернизма. Участники съезда заявили о необходимости активизировать системную работу государственных органов в сфере охраны наследия на федеральном и региональном уровнях по популяризации, выявлению, учету, постановке на госохрану и реставрации объектов наследия ХХ века, в том числе позднесоветского периода.

Своим решением Ленинский районный суд не только защитил авторские права архитекторов, но и создал важный для советского культурного наследия прецедент, ведь фонтан «30 струй» как раз относился к монументальному искусству 1950-1980-х. Это должно стать для всех уроком, тем более, что в Самаре и Тольятти есть большое количество модернистских произведений, нуждающихся в реставрации.