В Уфе на школьника напала стая собак

Утром во вторник, 15 мая, жители Черниковки стали свидетелями происшествия. На улице Плеханова, недалеко от девятого дома, на ребенка напала стая бездомных собак.

— Я услышал громкий лай и пошел посмотреть. Посреди улицы стоял мальчик лет девяти, а на него бежали четыре огромных пса, — рассказал очевидец Борис.

По словам мужчины, ребенок оцепенел от страха. Он стоял, как вкопанный, и не шевелился. К счастью, школьника не оставили в беде.

— Я закричал, но собаки даже не отреагировали. И тут из-за дома по Ушакова выбежали двое мужчин и ринулись в сторону животных. Только тогда они испугались и убежали. Мальчик сильно испугался, — сказал Борис.

По словам местных, в этом районе бродячие собаки всех держат в страхе. По ночам они воют, а с утра выходят на охоту. Только все чаще в качестве добычи выбирает людей.

— Месяц назад примерно пожилая женщина отбила ребенка от этих же псов. Сумкой им по морде била, только тогда отстали. С тех пор так никто и не отреагировал на нашу проблему, хоть мы и жаловались, — возмущается Борис.

Отловом бездомных животных в Уфе занимается муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Чтобы пожаловаться на опасных уличных зверей, нужно написать заявку.

— Мы принимаем обращения в письменном виде. Уже на следующий день выезжают специалисты и, если собаки на месте, их ловят, — рассказали в предприятии.

Заявку, написанную в свободной форме, следует отправлять на электронную почту по адресу: mup-sah@yandex.ru.