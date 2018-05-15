Ещё
Рожать в Ноябрьск! В Губкинском в июне закрывают роддом на две недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рожать в Ноябрьск! В Губкинском в июне закрывают роддом на две недели 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском в июне рожениц будут отправлять в перинатальный центр Ноябрьска.
Администрация Губкинской городской больницы предупредила беременных, что с 4 по 17 июня родильное отделение приостанавливает плановую госпитализацию женщин из-за проведения ежегодной плановой дезинфекции, согласно требованиям санитарных правил.
Беременных, у которых планируются роды, в данный период времени будут направлять для родоразрешения в перинатальный центр Ноябрьска. В экстренных ситуациях роженицам будет оказана необходимая помощь в подразделениях Губкинской городской больницы. С 18 июня родильное отделение возобновит свою работу.
ИА Север-Пресс: последние новости
В микрорайоне Ямальский-2 в следующем году отроют новый детский сад Дмитрий Кобылкин вручил заслуженные награды архивистам ЯНАО Библионочь. Ночь сериалов и частичка волшебства от писательницы Милены Завойчинской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал3
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»55
5 страшных фильмов о женщинах на войне4
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение