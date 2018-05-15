Рожать в Ноябрьск! В Губкинском в июне закрывают роддом на две недели

В Губкинском в июне рожениц будут отправлять в перинатальный центр Ноябрьска.

Администрация Губкинской городской больницы предупредила беременных, что с 4 по 17 июня родильное отделение приостанавливает плановую госпитализацию женщин из-за проведения ежегодной плановой дезинфекции, согласно требованиям санитарных правил.

Беременных, у которых планируются роды, в данный период времени будут направлять для родоразрешения в перинатальный центр Ноябрьска. В экстренных ситуациях роженицам будет оказана необходимая помощь в подразделениях Губкинской городской больницы. С 18 июня родильное отделение возобновит свою работу.