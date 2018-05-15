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В Севастополе состоится III женский бизнес-форум
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В Севастополе состоится III женский бизнес-форум 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Комитет по женскому предпринимательству севастопольского регионального отделения «Опора России» приглашается на III бизнес-форум «Искусство трансформации». Прийти на мероприятие могут девушки, которые как и реализовали себя в бизнесе, так и те, кто только собирается открыть свое дело.
Форум пройдет 17 мая с 10:00 до 17:00 в зале «Адмирал» гостинице Севастополь.
По словам организаторов, миссия «Искусство трансформации»: вдохновить женское бизнес-сообщество Севастополя и Крыма на позитивные изменения во всех сферах жизни. При этом, сохранив баланс между карьерой, семьей и саморазвитием.
Участники смогут узнать в чем заключается специфическая женская сила, уак наполнить энергией работу фирмы, где найти точку опоры для устойчивого роста бизнеса и многое другое. Ораторами вытуспят профессиональные бизнес-тренеры, психологи, женщины-руководители крупных фирм и начинающие предприниматели успешных стартапов.
На форуме также поговорят о красоте, здоровье, моде. На мероприятии пройдут выставка-ярмарка «Сделано в России», бесплатные экспресс коуч-сессии, будет открыта информационно-консультационная площадка и нетворкинг-зона. Организаторы отмечают, что участие в форуме бесплатное.
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