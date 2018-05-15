В Крутых ключах состоялся весенний праздник

Начался весенний праздник с 11:00 с приветственного слова ведущего и с зажигательного джазового выступления известного самарского арт-дуэта. Потом на мероприятии начали одновременно работать несколько анимационных площадок и стартовал кулинарный конкурс на самый вкусный шашлык.

На главной сцене мероприятия были подведены итоги сразу нескольких творческих конкурсов — на лучший детский рисунок и на лучшую фотографию. Все победители получили ценные подарки от спонсоров и партнеров мероприятия. Сбор заявок с конкурсантов шел на протяжении месяца через социальные сети в Интернете.

Украшением весеннего праздника стала выставка военной техники: автомобилей, артиллерийских установок, минометов и легкого стрелкового вооружения. Она состоялась благодаря самарскому клубу памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину». Они откликнулись на приглашение общественного совета «Крутые ключи». Осмотр экспозиции проводился на территории Красноглинского района Самары впервые. Разбирать и собирать винтовки и ружья помогали взрослым и детям опытные инструкторы. Каждый желающий мог сделать с выставленными экспонатами фотографию на память.

Работала на территории проведения весеннего фестиваля настоящая военно-полевая кухня, которая пользовалась среди жителей Крутых ключей невероятным успехом. Самарцы смогли также принять активное участие в спортивных конкурсах и получить практические рекомендации от тренеров фитнес-клуба «Кошелев GUM». Самые маленькие участники праздника смогли получить уроки футбольного мастерства от опытных самарских тренеров или освоить вождение миниатюрных электрических автомобилей.

"Сегодня отличная погода и солнечный весенний день! У нас сегодня в гостях военно-патриотический клуб «Они сражались за Родину», которые привезли в Крутые ключи богатую коллекцию вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Позвольте мне выразить слова благодарности общественному совету микрорайона Крутые ключи, управляющей компании «Авиакор-стандарт» и конечно корпорации «КОШЕЛЕВ» за организацию такого яркого, полезного и интересного весеннего праздника!"