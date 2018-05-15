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Фото дня. «Бессмертная „Газель“ замечена на проспекте Гагарина
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Фото дня. «Бессмертная „Газель“ замечена на проспекте Гагарина 

nn.ru 44 минуты назад
Фото: nn.ru
— Почти новенький, — прокомментировал картину нижегородец Сергей.
Ранее мы публиковали фото «лакшери» парковки в Верхних Печерах.
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