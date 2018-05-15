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Ребят из ЦПСиД научили новой технике аппликации
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Ребят из ЦПСиД научили новой технике аппликации 

Управа района Крюково 45 минут назад
Фото: Управа района Крюково
14 мая прошел традиционный мастер-класс по развитию творческих способностей детей и подростков в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград».
В этот раз мастерица Наталья Самсонова предложила ребятам сделать красивые объемные открытки в смешанной технике. Ну и что, что 9 мая позади? Не все еще ветераны поздравлены, не все праздничные мероприятия прошли. На открытках, созданных юными мастерами, нашлось место и гвоздикам, и красным звездам, и георгиевским лентам, а главное — теплым словам поздравлений для наших любимых фронтовиков, подаривших всей стране мирное небо. ​
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9 мая на спортивной площадке у корпуса 1535 прошли физкультурно- спортивные и досуговые мероприятия, посвящённые 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 16 мая 2018 года состоится встреча с главой управы района Крюково Крюковские творческие коллективы поздравили ветеранов
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