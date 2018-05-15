Ребят из ЦПСиД научили новой технике аппликации 

14 мая прошел традиционный мастер-класс по развитию творческих способностей детей и подростков в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград».
В этот раз мастерица Наталья Самсонова предложила ребятам сделать красивые объемные открытки в смешанной технике. Ну и что, что 9 мая позади? Не все еще ветераны поздравлены, не все праздничные мероприятия прошли. На открытках, созданных юными мастерами, нашлось место и гвоздикам, и красным звездам, и георгиевским лентам, а главное — теплым словам поздравлений для наших любимых фронтовиков, подаривших всей стране мирное небо.