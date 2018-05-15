Челябинский полицейский, который починил велосипед малышу, стал героем сети

Рунет умиляется трогательной фотографией, сделанной в центре Челябинска. На снимке — сотрудник мотовзвода ДПС помогает двум мальчишкам чинить велосипед.

Мальчик и полицейский, как мастера велосервиса, дружно склонились над великом, чтобы привести железного коня в порядок. Судя по всему, на велосипеде слетела цепь.

"Сцена из прекрасной России настоящего", как называли фото на «Пикабу», набирает тысячи лайков и сотни комментариев на развлекательных площадках и в соцсетях.

—В последнее время столько злобы и ненависти, что лицезрение такой сцены как глоток свежего воздуха в задымлённом помещении, — написал автор фото KirNovy12.

В комментариях же история получила продолжение. Фото сравнили с похожим снимком, сделанным еще в СССР. Там троя на милиционеров разбираются с трехколесным транспортом маленькой велосипедистки. Впрочем, фото из советского прошлого, скорее всего, постановочное, а вот современный снимок на постановку не похож.

Отметим, что челябинского автоинспектора ожидаемо окрестили Дядей Степой.