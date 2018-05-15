Курский фотограф с автобусной остановки

36-летний курянин Владимир Немченко 10 лет делает уникальные кадры со скамейки, рядом с которой маршрутки высаживают пассажиров

Остановка «Типография». Молодой человек, которого практически никто не замечает, каждый день сидит здесь по четыре часа. С 12.00 до 16.00. Он не ждёт автобуса. Владимир при помощи фотоаппарата ловит уникальные моменты городской жизни, разглядывать которые можно часами. По-настоящему раскрыть творческие способности курянин смог после болезни, из-за которой получил вторую группу инвалидности. Историю удивительного человека и его снимков читайте в материале «КИ».

Сразу после школы наш герой поступил в КГУ на исторический факультет. В это же время пошёл работать сторожем на телеканал «Такт». По словам Владимира, там он познакомился с интересными людьми, многие из которых и по сей день являются его друзьями.

17 лет назад жизнь студента перевернулась с ног на голову. Обычный грипп дал тяжёлые осложнения. Владимир пытался перенести болезнь на ногах, но центральная нервная система не выдержала. Были повреждены двигательный аппарат и левая сторона тела. Всем знакомым Немченко советует не повторять его ошибок и быть внимательным к своему здоровью.

— В связи с заболеванием работать стало непросто. Учёба в вузе требовала больших интеллектуальных и физических усилий. При этом постоянно нужно было соблюдать режим и рекомендации медиков, делать уколы. По состоянию здоровья пришлось уйти из университета и с любимой работы, — рассказывает Владимир.

Молодого человека поддерживают близкие и друзья. Несмотря на то, что каждое движение даётся с трудом, Владимир посещает концерты, общается и, конечно, фотографирует.

Он ищет вдохновение в человеческих эмоциях и маленьких, незаметных обычному глазу событиях, которые происходят вокруг. Проект «Взгляд с автобусной остановки» родился 10 лет назад.

По словам Владимира, тогда он стал заниматься фотографией по четыре часа в день и благодаря этому научился лучше замечать и фиксировать на камеру кадры городской жизни.

(Фото: Битва за кусок арбуза на автобусной остановке)

Не стоит ждать смерти

Интерес к фотографии появился у Владимира в детстве. С отцом и братом он по ночам сидел за «красной лампой».

— Проявка, закрепление, печать бумажных фото, появление изображения, по сути, из ниоткуда — для маленького мальчика это было настоящее волшебство, вот, наверно, с тех пор и пошло увлечение. Плюс красивая техника, аксессуары, штативы. В 90-х это было дорогое удовольствие. Появление цифры сделало увлечение доступным и простым, — вспоминает Владимир.

В школе №3, где он учился, был кружок настольных игр. Вёл его Сергей Здоровцев. Педагог, который сам занимался фотосъёмкой, помог ученику развиться в этом направлении и стал ему другом. Именно Сергей Иванович убедил его, что работы не нужно складывать в стол.

— Он показал мне фильм о Вивиан Маер. Эта удивительная женщина, работавшая няней, постоянно носила камеру с собой и стремилась запечатлеть интересное в рамках направления стрит-фото. Правда, при жизни не проявила ни одной плёнки. И уже после её смерти обнаружились сотни прекрасных естественных снимков, — рассказывает Владимир Немченко. — Я понял, что не стоит ждать смерти, чтобы о твоих работах узнали. Нужно жить и показывать своё творчество прямо сейчас! И с 2015 года с Сергеем Ивановичем мы проводим совместные выставки работ.

По словам фотохудожника, чаще всего он использует для работы компакт с суперзумом: в сумку вмещается, весит немного, всегда можно носить с собой даже в кармане. Большие камеры с массивными объективами он не берёт, чтобы не пугать техникой прохожих.

Привычные посетители такой родной автобусной остановки «Типография» обычно никак не реагируют на работу фотографа, они о ней просто не знают. Соблюдение тайны — одно из важных составляющих проекта. Без него герои фото начинают предсказуемо позировать, теряют естественность и искренность. Тем не менее, на остановке Владимир нашёл много знакомых.

— Я же там с людьми общаюсь, расписание маршрутов хорошо знаю. Про автобус поговоришь, про то, про другое, про огород, у нас же есть дача, вот про огород и разговариваем, — поясняет курянин.

Летом 2017 года фотограф познакомился на концерте со студентом из Замбии, Бвалайей Кафвембе. Говорили на русском, которым иностранец отлично владеет. А неделю назад Владимир неожиданно увидел его на остановке. После госэкзаменов африканец уезжает к себе на родину. Курянин подарил ему буклет со своей выставки и, конечно, не обошлось без фото на память.

— Я недавно по телевизору смотрел программу про водопад Виктория, который находится в Замбии. Спросил, видел ли он это чудо природы. Ответил, что был там, очень красиво, мощь! — вспоминает курянин.

История в снимках

Фотографии вызывают у Владимира массу эмоций: каждый момент, запечатлённый в памяти камеры, несёт в себе положительную энергетику. Он снимает практически всё: людей, здания, птиц, животных, насекомых. А недавно поймал в объектив молнию. Фотограф говорит, что качество снимка не идеальное, зато теперь он точно знает, как в следующий раз правильно запечатлеть природное явление.

(Фото:«Танец сиртаки» от курских рабочих)

— Прошлым летом кто-то уронил кусок арбуза. К нему слетелись осы, приползли муравьи. Осы дрались между собой, кусали лапки муравьев…там целая батальная сцена, и это всё в городе, на обычной остановке, под ногами прохожих. Страсти микромира, которые я не мог не запечатлеть, — рассказывает Владимир.

Одна из любимых фотографий — снимок Андрея Леонтьевича Гладкова — сапёра, прошедшего Великую Отечественную. Когда-то о нём писали все местные газеты. Он пережил своих детей и жил уединённо. Объектив Владимира поймал грустный взгляд Андрея Леонтьевича в День Победы, за несколько лет до его смерти.

— Мы с ним долгое время ходили в один и тот же храм, часто видели друг друга. Но так сложилось, что о смерти ветерана я узнал на остановке от знакомых, — сожалеет фотохудожник.

Среди работ Владимира есть много забавных фотографий. Например, рабочие, которые тянут какую-то проволоку, практически исполняют греческий танец сиртаки. Или девочка, которая из окна проезжающего автомобиля с восхищением и завистью смотрит на красивую женщину, идущую по улице.

Кстати, часто своим «моделям», которые регулярно появляются на остановке, Владимир дарит напечатанные снимки. Люди очень удивляются и обычно просят сфотографировать их снова.

Как говорит автор, больше всего он ценит неудачные кадры. Считает, что именно они дают стимул к развитию и познанию мира вокруг себя.

Выставка в интернете

Владимира можно встретить не только на остановке. Он регулярно посещает концерты разных музыкальных групп. На них молодой человек оттачивает навыки видеосъёмки.

Записи отдаёт друзьям-музыкантам альтернативных курских команд: KöLN («Кёльн»), «PRIMITIVE PREY», «Культ Карго», «Ломоносова Штрассе» и многих других.

На выступлениях групп Владимир любит общаться и знакомиться с новыми людьми.

Любимое дело толкает к самообразованию. Немченко следит за последними новинками техники для съёмок и хорошо разбирается в компьютерных программах, которые ему нужны для работы.

— Снимки стараюсь обрабатывать по минимуму, в онлайн фоторедакторах. Корректирую яркость либо контрастность, не более. А видео с концертов создаются в SonyVegas 13, — поясняет курянин.

Свои фотографии Владимир регулярно выкладывает в группе во «ВКонтакте», 2 — 3 раза в неделю примерно по 10 снимков. Обычно его работы получают множество положительных отзывов в комментариях. Немченко не боится, что его снимки уплывут в интернет, говорит, чем больше людей заинтересуются фото, тем лучше. Но очень рад, когда всё-таки его авторство указывают.

У Владимира много планов на будущее. Хочет подготовить новую выставку, развивать группу во «ВКонтакте», участвовать в конкурсах социальной или уличной фотографии.

По словам курянина, он не считает себя фотохудожником. Говорит, что он фотолюбитель, фиксирующий моменты жизни.

Дарья Ильина