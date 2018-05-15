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Реклама фастфуда может исчезнуть из московского метро
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Реклама фастфуда может исчезнуть из московского метро 

ИД «Собеседник» 21 минуту назад
Депутат столичного заксобрания Ольга Шарапова поддержала идею запрета рекламы фастфуда в московском метро.
В беседе с агентством городских новостей «Москва» парламентарий отметила, что подобные меры положительно скажутся на подрастающем поколении: «Это правильно. Понимаете, мы же даем пример, прежде всего, детям, подросткам. И мы делаем так, что они неправильно начинают питаться, они же видят эту рекламу. Многие люди не понимают, что это определенный вред для здоровья. Поэтому мое глубокое убеждение, что это абсолютно верная позиция».
Шарапова уверена, что критика запретительных мер в случае с рекламой фастфуда неуместна: «Насколько уж я демократичный человек — крайне редко говорю о том, что надо что-то запретить, но фастфуд (его рекламу — прим. Sobesednik.ru) — это точно надо запретить, чтобы наши дети, наше будущее поколение имело возможность правильно питаться».
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