Курск. В Central Park открылся пляж на крыше

В городе заработал уникальный бассейн на месте ледового катка

На эксплуатируемой кровле мультифункционального комплекса Central Park 11 мая состоялось долгожданное открытие бассейна с пляжными зонами отдыха. На мероприятие были приглашены друзья и партнёры компании.

Как в Майями

Как ранее сообщалось, с помощью специального оборудования бассейн трансформировался из ледового кат—

ка, который работал здесь всю зиму. Оригинальную идею проектировщикам подсказали собственники Central

Park. Так в Курске появился уникальный объект, единственный не только в нашем регионе, но и, пожалуй, в мире. Стоимость проекта — 131 млн рублей, но красота, поразившая первых посетителей, стоит того.

Проектированием и строительством бассейна занималась московская компания «Новые спортивные технологии» — флагман отечественной индустрии в строительстве спортивных объектов. Надёжность сооружения обеспечивает двойная чаша бассейна из высоколегированной нержавеющей стали с противоскользящим рифлением, имеющая ряд существенных преимуществ.

Ещё на стадии проектирования Central Park нагрузка бассейна была заложена в расчёты фундамента и всего здания. Все эти технические нюансы рассказал на открытии генеральный директор ГК «Промресурс», депутат Курской областной Думы Николай Полторацкий . Он также поблагодарил всех специалистов и бизнес-партнёров, принимавших участие в строительстве бассейна.

— Нам приятно, что зимой каток и смотровая площадка стали одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Курска, — сказал Николай ПОЛТОРАЦКИЙ. — Теперь эксплуатируемая кровля порадует посетителей Central Park бассейном с прекрасным пляжем и зонами отдыха. Здесь можно хорошо отдохнуть всем, и взрослым, и детям, ведь наша компания уделяет особое внимание семейному шопингу и досугу.

Первые отзывы о бассейне были ожидаемые. Гости дали высокую оценку увиденному.

— Мне удалось поездить по курортам мира, есть с чем сравнить, — сказала курская предпринимательница. — Этот бассейн не хуже, чем в Майями или Лос-Анджелесе, поверьте. И я рада, что благодаря компании «Промресурс» и её собственникам теперь и Курск приблизился к мировым элитным местам отдыха, и нам теперь есть что показать и чем удивить наших гостей. Спасибо за чудесный подарок курянам!».

Что такое бассейн-трансформер

Запатентованная система гидравлики, исключающая образование зон застоя воды, гарантирует безопасное

посещение. В современной высокотехнологичной очистной системе применяются дорогостоящие экологически чистые препараты. Уровень воды контролируется с помощью высокоточных датчиков. Пятиступенчатая си—

стема подготовки и обеззараживания воды обеспечивает её идеальный по чистоте состав, который постоянно

обновляется и контролируется с помощью электронной контрольно-измерительной станции. Посетители

проходят в бассейн через душевые кабины. Рядом также расположены удобные красивые туалеты.

Площадь бассейна — 1205 кв. м. Глубина бассейна вполне комфортная — 1,2 м. В скором времени здесь оборудуют детскую зону. Она будет ограждена, глубина составит 0,3 м. Подогрев воды до 29 градусов позволит чувствовать себя в бассейне комфортно в любую погоду и посещать его в течение всего купального сезона.

Над бассейном находится крыша-купол, защищающая посетителей от дождя.

Часть площади бассейна отведена под развлекательные и оздоровительные водные аттракционы: гидромассаж, донный гейзер, шейный душ-водопад (для гидромассажа шейных позвонков), душ-водопад

«Кобра», душ-радуга, фонтан в виде дерева. Предусмотрены меры по обеспечении безопасности посетителей.

Работают два спасателя, которые прошли обучение в учебном центре МЧС. Дети до 14 лет могут находиться

в воде только в сопровождении взрослого, до 18 лет — под присмотром взрослого.

Цены: в будние дни — 150 руб. за 1 час, в выходные и праздничные — 200 руб. Детям до 12 лет скидки 50%. Безлимитное посещение на один день в будни — 300 руб., в выходные и праздничные дни — 400 руб. Детям до 3 лет бесплатно. В стоимость входного билета входит пользование раздевалками, а также шезлонгами с приставными тумбочками-столиками, зонтами. За отдельную плату можно арендовать полотенца и купить одноразовые тапочки. Время работы — ежедневно с 10.00 до 22.00.

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