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Курск. В Central Park открылся пляж на крыше
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Курск. В Central Park открылся пляж на крыше 

Курские известия 19 минут назад
Фото: Курские известия
В городе заработал уникальный бассейн на месте ледового катка
На эксплуатируемой кровле мультифункционального комплекса Central Park 11 мая состоялось долгожданное открытие бассейна с пляжными зонами отдыха. На мероприятие были приглашены друзья и партнёры компании.
Как в Майями
Как ранее сообщалось, с помощью специального оборудования бассейн трансформировался из ледового кат—
ка, который работал здесь всю зиму. Оригинальную идею проектировщикам подсказали собственники Central
Park. Так в Курске появился уникальный объект, единственный не только в нашем регионе, но и, пожалуй, в  мире. Стоимость проекта — 131 млн рублей, но красота, поразившая первых посетителей, стоит того.
Проектированием и строительством бассейна занималась московская компания «Новые спортивные технологии» — флагман отечественной индустрии в строительстве спортивных объектов. Надёжность сооружения обеспечивает двойная чаша бассейна из высоколегированной нержавеющей стали с противоскользящим рифлением, имеющая ряд существенных преимуществ.
Ещё на стадии проектирования Central Park нагрузка бассейна была заложена в расчёты фундамента и всего здания. Все эти технические нюансы рассказал на открытии генеральный директор ГК «Промресурс», депутат Курской областной Думы Николай Полторацкий. Он также поблагодарил всех специалистов и бизнес-партнёров, принимавших участие в строительстве бассейна.
— Нам приятно, что зимой каток и смотровая площадка стали одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Курска, — сказал Николай ПОЛТОРАЦКИЙ. — Теперь эксплуатируемая кровля порадует посетителей Central Park бассейном с прекрасным пляжем и зонами отдыха. Здесь можно хорошо отдохнуть всем, и взрослым, и детям, ведь наша компания уделяет особое внимание семейному шопингу и досугу.
Первые отзывы о бассейне были ожидаемые. Гости дали высокую оценку увиденному.
— Мне удалось поездить по курортам мира, есть с чем сравнить, — сказала курская предпринимательница. — Этот бассейн не хуже, чем в Майями или Лос-Анджелесе, поверьте. И я рада, что благодаря компании «Промресурс» и её собственникам теперь и Курск приблизился к мировым элитным местам отдыха, и нам теперь есть что показать и чем удивить наших гостей. Спасибо за чудесный подарок курянам!».
Что такое бассейн-трансформер
Запатентованная система гидравлики, исключающая образование зон застоя воды, гарантирует безопасное
посещение. В современной высокотехнологичной очистной системе применяются дорогостоящие экологически чистые препараты. Уровень воды контролируется с помощью высокоточных датчиков. Пятиступенчатая си—
стема подготовки и обеззараживания воды обеспечивает её идеальный по чистоте состав, который постоянно
обновляется и контролируется с помощью электронной контрольно-измерительной станции. Посетители
проходят в бассейн через душевые кабины. Рядом также расположены удобные красивые туалеты.
Площадь бассейна — 1205 кв. м. Глубина бассейна вполне комфортная — 1,2 м. В скором времени здесь оборудуют детскую зону. Она будет ограждена, глубина составит 0,3 м. Подогрев воды до 29 градусов позволит чувствовать себя в бассейне комфортно в любую погоду и посещать его в течение всего купального сезона.
Над бассейном находится крыша-купол, защищающая посетителей от дождя.
Часть площади бассейна отведена под развлекательные и оздоровительные водные аттракционы: гидромассаж, донный гейзер, шейный душ-водопад (для гидромассажа шейных позвонков), душ-водопад
«Кобра», душ-радуга, фонтан в виде дерева. Предусмотрены меры по обеспечении безопасности посетителей.
Работают два спасателя, которые прошли обучение в учебном центре МЧС. Дети до 14 лет могут находиться
в воде только в сопровождении взрослого, до 18 лет — под присмотром взрослого.
Цены: в будние дни — 150 руб. за 1 час, в выходные и праздничные — 200 руб. Детям до 12 лет скидки 50%. Безлимитное посещение на один день в будни — 300 руб., в выходные и праздничные дни — 400 руб. Детям до  3 лет бесплатно. В стоимость входного билета входит пользование раздевалками, а также шезлонгами с  приставными тумбочками-столиками, зонтами. За отдельную плату можно арендовать полотенца и купить одноразовые тапочки. Время работы — ежедневно с 10.00 до 22.00.
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