С Иосифа Пригожина требуют $1 млн за хит Валерии

По словам Пригожина, Иванов много лет назад хотел подарить продюсеру и певице свою мелодию, но тем не менее был оформлен паритетный договор, по которому композитор должен был получать определенные суммы отчислений.

"Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра. Произведение, на минуточку, пролежало на полке два года до того, как мы обратили на него внимание. Слова написала Валерия, новую аранжировку сделал Анатолий Лопатин, так что оно было еще и значительно переработано", — цитирует Пригожина StarHit

Иосиф Пригожин не считает «По серпантину» суперхитом и отмечает, что Максим Иванов появился с требованием $1 млн, когда Валерия исполнила песню в «Альберт-холле» в Лондоне в сопровождении симфонического оркестра, а также на фоне волны разбирательств Филиппа Киркорова с Дидье Маруани.

Занимающийся делом адвокат Сергей Жорин отметил, что композитор уже потерпел большие убытки. «Он уже на адвокатов потратил огромные суммы, но возместить судебные издержки, которые мы с него тоже взыскали, не в состоянии. Поэтому теперь для Иванова закрыт еще и выезд за границу. Надеемся, что он образумится и прекратит эту бессмысленную возню», — поделился Жорин.

Ранее Савеловский суд Москвы принял решение по иску французского автора песен Жильбера Синуэ к российскому певцу Филиппу Киркорову. В удовлетворении иска о якобы плагиате было отказано.