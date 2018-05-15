В Челябинске врачи вернули к жизни десятилетнего мальчика, упавшего с 9-го этажа

Челябинские врачи совершили настоящее чудо: нейрохирурги помогли восстановиться 10-летнему мальчику, упавшему в 9-го этажа в Магнитогорске. Несколько месяцев Семен Бундин, получивший тяжелейшие травмы позвоночника, черепа и конечностей, находился в коме, а медики упорно боролись за его жизнь.

Когда опасность потерять ребенка миновала, встал вопрос о реабилитации пострадавшего — травмы после падения с 9-го этажа были очень серьезными. Наиболее эффективна оказалась уникальная для Челябинской области методика, которая применяется только в ЧОДКБ, — транскраниальная магнитная стимуляция. На мозг ребенка воздействовали с помощью электромагнитных лучей, при этом он не чувствовал боли. Сейчас Сема не только пришел в сознание, но и может, как раньше, говорить, шевелить руками, рисовать и писать. По словам врачей, он понимает просьбы и выполняет их.

— Спектр применения этой лечебно-диагностической методики довольно широк: острые нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, посттравматические двигательные нарушения, аутизм, задержка речевого и психомоторного развития и другие заболевания. Наша больница — единственное детское лечебное учреждение в регионе, которое имеет в своем распоряжении такое уникальное оборудование, — говорит главный детский невролог минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрофизиологии ЧОДКБ Денис Смирнов

Специалисты продолжают бороться за здоровье мальчика и надеются, что молодой организм справится, и Сема снова будет ходить.