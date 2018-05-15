Планы на выходные: йога и благотворительность

Сходить на мастер-класс по йоге, помочь детям и приятно провести время — рассказываем, как успеть все за один день.

В эту субботу в Yoga Space Moscow пройдет благотворительный мастер-класс фонда «ЖИВИ». Все собранные средства пойдут на оплату медицинских анализов для точной постановки диагноза детям со злокачественными заболеваниями крови.

BeautyHack, в свою очередь, приготовил для участниц подарки и бонусы: антицеллюлитное средство Payot, восстанавливающий крем для лица от корейского брена Rootree и сертификат на аювердический массаж в центре аюрведы и йоги Керала.

А самая активная участница получит набор массажных ковриков от Pranamat Eco!

Как принять участие? Dнесите пожертвование в размере 1 500 руб по ссылке.

Проведи выходные с пользой для тела и доброго дела!

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