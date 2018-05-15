Красивый рыжий кот похищен из известного костромского кафе

Двое неизвестных увели рыжего кота из кафе «Берег». Как узнал KOSTROMA.TODAY, это произошло 12 мая около 21 часа.

Как нам удалось выяснить, пушистого красавца зовут Рыжик, ему год и месяц. Коллектив кафе его приютил, когда Рыжик был 4-месячным котенком. Кот жил в подсобном помещении и был всеобщим любимцем. Каждого он одаривал своим ласковым мурчанием.

Сейчас стало ясно, что такая доверчивость и доброта его и подвели.

«Он всегда приходил на ночь в помещение, никогда не спал на улице. Но в выходные не пришел, мы все очень волновались. А утром посмотрели камеры видеонаблюдения», — рассказала KOSTROMA.TODAY кассир Екатерина БРАЖНИК.

На записях видно, что накануне вечером Рыжика гладят два человека, а потом он убегает за ними. Обратно котик до сих пор не вернулся.

Сотрудники кафе уверены, что если бы кота не забрали, то он бы обязательно вернулся домой.

Сейчас сотрудники кафе ведут поиски и очень просят вернуть их любимца обратно.