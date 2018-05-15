На Преображенке отпразднуют День защиты детей

Праздник к окончанию учебного года подготовил досуговый Центр «Преображенец».

Череду праздничных мероприятий открыл в эти выходные концерт, который прошел в здании досугового Центра «Преображенец» по адресу: 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1. На этой неделе пройдут спортивные соревнования на спортивной площадке по адресу: улица Знаменская, д. 12/4. Они запланированы на 18 мая, на 14.30. На следующий день, 19 мая, пройдет турнир по мини-футболу на приз Главы управы района Преображенское. Юные футболисты будут играть на спортплощадке по ул. Большая Черкизовская, д. 22, корп. 5. А 20 мая в 11.00 дети отпраздную наступление каникул в досуговом Центре «Преображенец». Праздник так и называется — «Ура! Каникулы!»

На каникулах ребята смогут не только отдохнуть, но и подтянуть ряд предметов — в этом им помогут преподаватели досугового центра. Уже сейчас ученики с 5-й по 8-й классы приглашаются на бесплатные курсы по русскому и английскому языкам. Записаться можно по телефону: 8-499-161-93-92.