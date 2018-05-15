Центр урагана эмоций: разглядываем сверху стройку фан-зоны в ЦПКиО

Фан-зона в ЦПКиО уже становится похожей на собственные эскизы и скоро сможет принять болельщиков ЧМ-2018. Полностью работы должны быть завершены к 10 июня.

Как рассказал руководитель центра культуры «Урал» Илья Марков , сейчас на площадке идет монтаж инженерной инфраструктуры, в конце недели там должны появиться входные группы. Также начинаются работы по установке санитарной инфраструктуры — скоро привезут туалеты и мусорные контейнеры. Доделывается большой ресторан.

— На следующей неделе мы будем монтировать детскую и игровую зоны, — рассказал Илья Марков. — Мы долго спорили, нужны они или нет, но в конце концов пришли к выводу, что этот праздник не только для футбольных фанатов, но и для семей, которые будут иметь возможность сюда прийти, в том числе с маленькими детьми.

Детская и игровая зоны расположатся неподалеку от главного входа со стороны детской железной дороги.

Одновременно на территории фан-зоны смогут находиться 17 тысяч человек. Давайте посмотрим на состояние стройки с высоты птичьего полета: