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Омичам покажут «Ярмарку чудес»
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Омичам покажут «Ярмарку чудес» 

АиФ-Омск 56 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омичи посетят «Ярмарку чудес», откроют летний мотосезон и побывают на рок-концерте, сообщает пресс-служба облправительства. Весь день 19 мая с 10:00 на площади перед парком «Россия — моя история» будет работать «Ярмарка чудес». Омичи прокатятся на аттракционах и каруселях, попрыгают на батутах, поучаствуют в конкурсах и побывают на выставке-продаже омских ремесленников.
В 15:00 на площади начнётся турнир по уличному футболу «Омский Лев». Уличные футболисты поборются за звание лучшей команд, а зрителям покажут мастер-класс по чеканке мяча.
В 16:00 Всероссийский клуб «Ночные Волки» покажет омичам выставку ретро-автомобилей и современных мотоциклов. Часом позже, в 17:00, состоится рок-концерт в честь открытия мотосезона. На сцене выступит группа «Декабрь» из Санкт-Петербурга, а также омские коллективы «Маслай», «Mr. MAK», «Riff», «Рок ВЭЛЛ», «Еретик» и «Точка Отсчета».
В перерывах между выступлениями пройдут мотокононкурсы. Их победители получат призы от спонсоров мероприятия. Концерт закончится в 22:00. Добавим, во время концерта состоится флешмоб, который устраивают исторический парк и студия клубной хореографии. Его содержание пока держится в секрете. Самые активные омичи получат скидку 50% на специальную программу парка. Напомним, что сама акция «Ночь музеев» начнётся в 18:00.
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