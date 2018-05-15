На Сарайском пляже Ольхона может открыться оборудованное место для купания

На лето в Приангарье откроются всего лишь два официальных пляжа — в Иркутске на заливе Якоби и в Ангарске на Еловском пруду. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре « АиФ в ВС» пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов . Он добавил, что в прошлом году удалось договориться с администрацией Ольхонского района об открытии пляжа в поселке Хужир. Речь идет о Сарайском пляже — излюбленном туристическом месте острова. Однако будет ли место для купания официально открыто, пока не известно.

Кроме этого на учете в ГИМС состоят 15 мест оборудованных пляжей в детских оздоровительных лагерях, расположенных в Усольском. Шелеховском, Осинском, Нукутском, Киренском районах. Из них в прошлом году открывалось только 10.

«К сожалению нет оборудованных зон для купания даже на турбазах и на базах отдыха в тех же Ольхонском, Братском, Осинском районах, — уточнил Дмитрий Сергеевич. — Эти вопросы планируем обсудить на ближайшем заседании КЧС при Правительстве региона. Ведь отсутствие организованных мест купания — это потенциальный риск для жизни и здоровья людей на воде».

Кстати, за 2017 год на водоемах области погибло 104 человека, из них 21 ребенок. Наиболее сложная обстановка складывалась в Иркутске, Братске, Нижнеудинском, Тайшетском и Усольском районах. В апреле— мае этого года уже зарегистрировано три происшествия на воде по причине нарушения правил пользования маломерными судами.

Так в Тайшете рыбак вытаскивал сеть и запутался в ней. Двое мужчин в Ольхонском районе вышли на воду в пробитой лодке, попытались добраться до берега, но получилось только у одного. А поиски тела третьего закончились сегодня в Иркутском водохранилище: 72-летний мужчина уехал на рыбалку и два дня о нем ничего не было известно. Сегодня его обнаружили в воде. Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Напомним, сегодня началась навигация на озере Байкал.