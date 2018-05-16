Вода есть, пляжа нет. В Приангарье откроют только два места для купания

Первые «жертвоприношения» в этом сезоне уже приняли водоемы Приангарья. В апреле-зарегистрировано три происшествия на воде. Причина у всех одна — нарушения правил пользования маломерными судами.

Губительный круг

Как рассказал главный государ­ственный инспектор Иркутской об­ласти по маломерным судам Дмит­рий Миронов , в Тайшете рыбак вытаскивал сеть и запутался в ней. Двое мужчин в Ольхонском районе вышли на воду в пробитой лодке, попытались добраться до берега, но получилось только у одного. А поиски тела третьего закончились 15 мая в Иркутском водохранилище: причины и об­стоятельства гибели 72-летнего мужчины выясняются.

По статистике, большинство взрослых погибает на воде из-за того, что лезут купаться в необо­рудованных местах, при этом — в состоянии алкогольного опьяне­ния. ЧП с детьми — результат того, что за ними никто не смотрит.

«Например, в Осинском рай­оне часто приходится наблюдать, как взрослые «культурно отды­хают» у леса, а малыши играют у воды, метрах в 20-30 от родителей. Причём нередко дети использу­ют надувные матрасы, круги, что является не средством спасения, а средством гибели, потому что людей в них относит ветром мо­ментально и далеко, они легко пе­реворачиваются, и если ребёнок не умеет плавать, то он погибнет быстрее, чем родители заметят его отсутствие», — комментирует Дмитрий Миронов.

Где купаться?

Сотрудники региональной ГИМС проанализировали проис­шествия на воде с 2010 года. Вы­яснили, что в Иркутске наиболее часто люди гибнут на так называ­емых «квадратах», Тёплых озерах, в районе острова Конный, озере Юннатка. В Ангарском округе самые смертельно опасные — ре­ка Китой в 29 микрорайоне, 95 квартале, микрорайоне Строи­тель, озера посёлка Цементный и ТЭЦ-10.

«В соответствии с этим ана­лизом будем рекомендовать гла­вам муниципалитетов создавать мобильные группы для прикры­тия опасных мест. Если у них нет возможности оборудовать эти ме­ста для безопасного купания, то пусть организовывают контроль и помощь терпящим бедствие», — пояснил Дмитрий Миронов.

Он уверен, что отсутствие ор­ганизованных мест купания — по­тенциальный риск для жизни и здоровья людей на воде. Однако уже несколько лет кряду в реги­оне, расположенном на берегу Байкала и включающем в себя Ангару, открывается только два пляжа — в Иркутске на заливе Якоби и в Ангарске на Еловском пруду. Правда, в прошлом году удалось договориться с админи­страцией Ольхонского района об открытии пляжа в посёлке Хужир. Речь идёт о Сарайском пляже — излюбленном месте отдыха тури­стов на острове. Однако откроют ли его официально нынешним летом — пока неизвестно.

Кроме этого, на учёте в ГИМС 15 пляжей в детских лагерях в Усольском, Шелеховском, Осин­ском, Нукутском, Киренском районах. Из них в прошлом году открывалось только 10.

«К сожалению, нет оборудо­ванных зон для купания даже на турбазах и базах отдыха в том же Ольхонском, Братском, Осин­ском районах, — уточнил Дмитрий Сергеевич. — Эту тему мы плани­руем обсудить на ближайшем за­седании КЧС при правительстве региона».