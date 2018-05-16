Вода есть, пляжа нет. В Приангарье откроют только два места для купания 

Первые «жертвоприношения» в этом сезоне уже приняли водоемы Приангарья. В апреле-зарегистрировано три происшествия на воде. Причина у всех одна — нарушения правил пользования маломерными судами.
Губительный круг
Как рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в Тайшете рыбак вытаскивал сеть и запутался в ней. Двое мужчин в Ольхонском районе вышли на воду в пробитой лодке, попытались добраться до берега, но получилось только у одного. А поиски тела третьего закончились 15 мая в Иркутском водохранилище: причины и обстоятельства гибели 72-летнего мужчины выясняются.
По статистике, большинство взрослых погибает на воде из-за того, что лезут купаться в необорудованных местах, при этом — в состоянии алкогольного опьянения. ЧП с детьми — результат того, что за ними никто не смотрит.
«Например, в Осинском районе часто приходится наблюдать, как взрослые «культурно отдыхают» у леса, а малыши играют у воды, метрах в 20-30 от родителей. Причём нередко дети используют надувные матрасы, круги, что является не средством спасения, а средством гибели, потому что людей в них относит ветром моментально и далеко, они легко переворачиваются, и если ребёнок не умеет плавать, то он погибнет быстрее, чем родители заметят его отсутствие», — комментирует Дмитрий Миронов.
Где купаться?
Сотрудники региональной ГИМС проанализировали происшествия на воде с 2010 года. Выяснили, что в Иркутске наиболее часто люди гибнут на так называемых «квадратах», Тёплых озерах, в районе острова Конный, озере Юннатка. В Ангарском округе самые смертельно опасные — река Китой в 29 микрорайоне, 95 квартале, микрорайоне Строитель, озера посёлка Цементный и ТЭЦ-10.
«В соответствии с этим анализом будем рекомендовать главам муниципалитетов создавать мобильные группы для прикрытия опасных мест. Если у них нет возможности оборудовать эти места для безопасного купания, то пусть организовывают контроль и помощь терпящим бедствие», — пояснил Дмитрий Миронов.
Он уверен, что отсутствие организованных мест купания — потенциальный риск для жизни и здоровья людей на воде. Однако уже несколько лет кряду в регионе, расположенном на берегу Байкала и включающем в себя Ангару, открывается только два пляжа — в Иркутске на заливе Якоби и в Ангарске на Еловском пруду. Правда, в прошлом году удалось договориться с администрацией Ольхонского района об открытии пляжа в посёлке Хужир. Речь идёт о Сарайском пляже — излюбленном месте отдыха туристов на острове. Однако откроют ли его официально нынешним летом — пока неизвестно.
Кроме этого, на учёте в ГИМС 15 пляжей в детских лагерях в Усольском, Шелеховском, Осинском, Нукутском, Киренском районах. Из них в прошлом году открывалось только 10.
«К сожалению, нет оборудованных зон для купания даже на турбазах и базах отдыха в том же Ольхонском, Братском, Осинском районах, — уточнил Дмитрий Сергеевич. — Эту тему мы планируем обсудить на ближайшем заседании КЧС при правительстве региона».