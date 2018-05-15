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Российские звезды, которые не имеют отношения к кино, но зачем-то ходят на мероприятия кинотусовки
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Российские звезды, которые не имеют отношения к кино, но зачем-то ходят на мероприятия кинотусовки 

SNCmedia.ru 42 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева, прежде всего, модель и телеведущая. Но, судя по всему, эффектная блондинка хотела бы попробовать свои силы еще и в кино. Иначе как объяснить ее присутствие на ММКФ и других кинофестивалях и премиях. Полагаем, Виктория просто смотрит на коллег и учится у лучших, а заодно пытается уломать кого-нибудь из режиссеров дать ей роль.
Виктория Боня
Виктория Боня так же, как и ее тезка Виктория Лопырева, не пропускает ни одного важного кинособытия. Только вот ММКФ для Бони, видимо, уже не тот уровень: телеведущая предпочитает выгуливать роскошные наряды в Каннах. К кино Виктория, конечно же, не имеет никакого отношения, но это, кажется, никого уже не смущает.
Елена Летучая
Покинув «Ревизорро», Елена Летучая начала с энтузиазмом и полной самоотдачей инспектировать красные дорожки. Сложно представить себе какое-нибудь мало-мальски значимое мероприятие без телеведущей в списке заявленных гостей. Сейчас, например, Елена вместе с мужем находится в Каннах. Надеемся, организация там на высшем уровне, и российская дива не будет разочарована.
Алена Шишкова
Алена Шишкова в этом году также получила приглашение на Каннский кинофестиваль, только вот, какую картину она там представляет, поклонники модели до сих пор не в курсе. Мы вот тоже замучили вопросами Google, пытаясь разобраться, какое отношение бывшая девушка Тимати имеет к киноиндустрии. Но поисковик, как и «Коламбия Пикчерз» не представляет, что нам ответить.
Белла Потемкина
У нас бы не было вопросов к дизайнеру Белле Потемкиной, появись она на каком-нибудь Met Gala или российской модной премии. Только вот Белла почему-то предпочитает ходить на мероприятия, не связанные с ее родом деятельности. Поэтому ее можно увидеть и на музыкальных премиях, и на красной дорожке ММКФ, да где угодно. Упоминание в светской хронике же никогда лишним не бывает!
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