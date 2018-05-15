Предприниматели Самарской области смогут получить гранты на развитие детских социальных проектов

Очередной всероссийский конкурс социальных инициатив фонда «Навстречу переменам» стартовал 15 апреля 2018 года. Цель конкурса — поддержка организаций и отдельных предпринимателей, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Чтобы рассказать авторам проектов об условиях участия в конкурсе и порядке его проведения, а также ответить на вопросы бизнеса, фонд на этапе подачи заявок организует серию встреч с региональными предпринимателями.

Встреча с потенциальными участниками конкурса в Самарской области состоялась 11 мая. В рамках визита представители фонда рассказали самарским предпринимателям об особенностях оформления заявок, условиях и этапах конкурсного отбора, а также принципах определения победителей. Руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда София Шагинян ответила на вопросы представителей бизнеса и некоммерческих организаций о принципах социального предпринимательства в России и представила лучшие кейсы из практики предыдущих лет.

Для участия в конкурсе социальным предпринимателям необходимо подать свои заявки в фонд до 15 июня. 22 ноября жюри отберет из числа финалистов 10 проектов-победителей, пять из которых получат от фонда начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Также финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе «Навстречу переменам — 2017» приняли участие более 400 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. В том числе на участие в конкурсе заявилось 7 проектов из Самарской области, один из которых — проект по созданию детского медицинского журнала для детских больниц — прошел в полуфинал.

София Шагинян, руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам»:

"За последние два года из Самарской области на участие в конкурсе поступило немало интересных заявок, но ни один проект пока не дошел до финала. Нам бы очень хотелось, чтобы у большего числа горожан появилась возможность узнать о конкурсе и с его помощью реализовать свой собственный проект. Мы будем рады всем, кому небезразлично развитие и укрепление экономики региона и у кого есть свежие идеи по улучшению жизни детей".

"Для Tele2 социальные проекты — не дань моде и не мероприятия «для галочки». Нам важно, чтобы помощь дошла до адресата, а наша поддержка привела к устойчивому результату. Поэтому мы не просто помогаем, а помогаем тем, кто помогает другим — и этим мы отличаемся от других социально ориентированных компаний. И победители конкурса получают от Tele2 не только финансовую помощь, но и экспертную поддержку сотрудников компании, которые выступают наставниками и консультантами. Желаю удачи нашим предпринимателям и надеюсь, что в этом году количество заявок на конкурс из Самарской области значительно возрастет".