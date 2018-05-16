Читаем Пушкина вместе! Собираем стихи великого поэта

Самые лучшие чтецы получат подарки.

Творчество Александра Сергеевича не знает только ленивый. Да даже он слышал и про «Кота ученого», и про «Золотую рыбку». Его сказки уже стали народными, а стихотворения сохраняются в памяти со школьной скамьи. Не зря же с Пушкина начался расцвет русского языка, а период его творчества называют «Золотым веком» отечественной поэзии.

По такому случаю сайт Wday.ru совместно с журналом «Антенна-Телесемь» объявляют конкурс, посвященный великому поэту. Нам интересно, как Пушкина прочитаете вы — наши читатели. Пусть это будет не полное произведение, а только отрывок, но с душой и большой выразительностью. Подарками жадничать не станем.

Условия конкурса:

1) С 16 мая снимите видео, где вы читаете отрывок из любимого произведения великого поэта;

2) Выложите в социальные сети с хэштегом #ПушкинАТ7 и #ПушкинWDAY или пришлите на почту konkurs@antennatv.ru;

В день рождения великого поэта, 6 июня, редакция «Антенна-Телесемь» и Wday.ru во главе с народным артистом РФ Сергеем Безруковым объявят главного победителя. Актер неоднократно играл поэта на сцене и в кино, а также выступал в качестве режиссера киноспектакля о жизни А. С. Пушкина.

Призы конкурса:

· Главный победитель получит поезду в Санкт-Петербург в музей-квартиру А. С. Пушкина на двоих.

· Подарочные сертификаты от сети книжных магазинов «Читай-город».

· Книга с автографом правнучки великого поэта от Библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина.

· Другие поощрительные призы.

Подробные правила конкурса смотрите на сайте.

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